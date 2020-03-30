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"كورونا" يتخطى بعدد قتلاه عتبة 3 آلاف في فرنسا

تسجيل 418 وفاة اليوم

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيرار سالومون، اليوم (الاثنين)، أن البلاد قد تخطت عتبة ثلاثة آلاف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت مستشفياتها 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات 24 الماضية.

وبحسب تعداد رسمي، تعد هذه الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفًا (أي بزيادة 1,592 مصابًا منذ أمس)، علمًا بأن 5,056 مصابًا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يتخطى بعدد قتلاه عتبة 3 آلاف في فرنسا
سبق

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيرار سالومون، اليوم (الاثنين)، أن البلاد قد تخطت عتبة ثلاثة آلاف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت مستشفياتها 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات 24 الماضية.

وبحسب تعداد رسمي، تعد هذه الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفًا (أي بزيادة 1,592 مصابًا منذ أمس)، علمًا بأن 5,056 مصابًا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:48 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:27 AM

"كورونا" يتخطى بعدد قتلاه عتبة 3 آلاف في فرنسا

تسجيل 418 وفاة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيرار سالومون، اليوم (الاثنين)، أن البلاد قد تخطت عتبة ثلاثة آلاف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت مستشفياتها 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات 24 الماضية.

وبحسب تعداد رسمي، تعد هذه الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفًا (أي بزيادة 1,592 مصابًا منذ أمس)، علمًا بأن 5,056 مصابًا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ أمس، وفقًا لـ"فرانس 24".

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