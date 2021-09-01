النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداء الإجرامي الجبان على مطار أبها الدولي

"الوهيبي" يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام

أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذته الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي.
ودعا الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الذي عرض حياة المدنيين الأبرياء والآمنين للخطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداء الإجرامي الجبان على مطار أبها الدولي
سبق

أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذته الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي.
ودعا الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الذي عرض حياة المدنيين الأبرياء والآمنين للخطر.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
04:42 PM

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداء الإجرامي الجبان على مطار أبها الدولي

"الوهيبي" يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
241

أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذته الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي.
ودعا الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الذي عرض حياة المدنيين الأبرياء والآمنين للخطر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,698

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة