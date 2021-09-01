أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذته الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي. ودعا الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الذي عرض حياة المدنيين الأبرياء والآمنين للخطر.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداء الإجرامي الجبان على مطار أبها الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-01 أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذته الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي.

ودعا الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الذي عرض حياة المدنيين الأبرياء والآمنين للخطر.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 04:42 PM

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداء الإجرامي الجبان على مطار أبها الدولي "الوهيبي" يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام





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أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذته الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي.

ودعا الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الذي عرض حياة المدنيين الأبرياء والآمنين للخطر.