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إماراتي يتصدَّر شوط «الخطوط السعودية» في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تصدَّر الصقَّار الإماراتي ناصر المنصوري شوط الخطوط السعودية بمسابقة الملواح، المخصص لفئة (جير بيور قرناس ملاك دوليين)، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).
وتعد الخطوط السعودية شريكاً استراتيجياً للمهرجان، وشهد الشوط الذي حمل اسمها منافسات قوية من قبل 28 صقاراً شاركوا في الشوط التأهيلي للدوليين، حيث يفوز به أسرع الصقور خلال قطعها سباق الملواح 400 متر بأسرع مدة زمنية، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأوائل في الشوط، ويحصل أصحاب المراكز السبعة الأولى على جوائز مالية، ويتأهلون إلى الأشواط النهائية التي تمنح أول لقب بكأس الملك عبدالعزيز.
وشارك في الشوط صقارون من جنسيات مختلفة، فيما تصدر الشوط الصقار الإماراتي ناصر خزام المنصوري، بصقره (دهام)، الذي قطع مسافة الملواح بزمن 18.572 ثانية.
يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يشهد إقامة مسابقتين؛ هما الملواح، والمزاين المخصصة لاختيار أجمل الصقور، وخصصت لهما جوائز مالية تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال.

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إماراتي يتصدَّر شوط «الخطوط السعودية» في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

تصدَّر الصقَّار الإماراتي ناصر المنصوري شوط الخطوط السعودية بمسابقة الملواح، المخصص لفئة (جير بيور قرناس ملاك دوليين)، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).
وتعد الخطوط السعودية شريكاً استراتيجياً للمهرجان، وشهد الشوط الذي حمل اسمها منافسات قوية من قبل 28 صقاراً شاركوا في الشوط التأهيلي للدوليين، حيث يفوز به أسرع الصقور خلال قطعها سباق الملواح 400 متر بأسرع مدة زمنية، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأوائل في الشوط، ويحصل أصحاب المراكز السبعة الأولى على جوائز مالية، ويتأهلون إلى الأشواط النهائية التي تمنح أول لقب بكأس الملك عبدالعزيز.
وشارك في الشوط صقارون من جنسيات مختلفة، فيما تصدر الشوط الصقار الإماراتي ناصر خزام المنصوري، بصقره (دهام)، الذي قطع مسافة الملواح بزمن 18.572 ثانية.
يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يشهد إقامة مسابقتين؛ هما الملواح، والمزاين المخصصة لاختيار أجمل الصقور، وخصصت لهما جوائز مالية تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:37 PM

إماراتي يتصدَّر شوط «الخطوط السعودية» في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدَّر الصقَّار الإماراتي ناصر المنصوري شوط الخطوط السعودية بمسابقة الملواح، المخصص لفئة (جير بيور قرناس ملاك دوليين)، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).
وتعد الخطوط السعودية شريكاً استراتيجياً للمهرجان، وشهد الشوط الذي حمل اسمها منافسات قوية من قبل 28 صقاراً شاركوا في الشوط التأهيلي للدوليين، حيث يفوز به أسرع الصقور خلال قطعها سباق الملواح 400 متر بأسرع مدة زمنية، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأوائل في الشوط، ويحصل أصحاب المراكز السبعة الأولى على جوائز مالية، ويتأهلون إلى الأشواط النهائية التي تمنح أول لقب بكأس الملك عبدالعزيز.
وشارك في الشوط صقارون من جنسيات مختلفة، فيما تصدر الشوط الصقار الإماراتي ناصر خزام المنصوري، بصقره (دهام)، الذي قطع مسافة الملواح بزمن 18.572 ثانية.
يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يشهد إقامة مسابقتين؛ هما الملواح، والمزاين المخصصة لاختيار أجمل الصقور، وخصصت لهما جوائز مالية تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
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