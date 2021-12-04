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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض خاصة الصغرى

سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على الشمالية والجوف وتبوك.. وسحب رعدية بجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على منطقتَي الشرقية والرياض؛ خاصة الصغرى، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على منطقة جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض خاصة الصغرى
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على منطقتَي الشرقية والرياض؛ خاصة الصغرى، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على منطقة جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
10:06 AM

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض خاصة الصغرى

سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على الشمالية والجوف وتبوك.. وسحب رعدية بجازان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على منطقتَي الشرقية والرياض؛ خاصة الصغرى، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على منطقة جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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