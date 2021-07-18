كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
واس- سيئول: أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 177 ألفًا و951 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2057.
كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-18
واس- سيئول: أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 177 ألفًا و951 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2057.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
08:41 AM
كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
واس- سيئول: أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 177 ألفًا و951 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2057.