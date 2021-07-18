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كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

واس- سيئول: أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 177 ألفًا و951 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2057.

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كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
سبق

واس- سيئول: أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 177 ألفًا و951 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2057.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
08:41 AM

كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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واس- سيئول: أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 177 ألفًا و951 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2057.

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