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الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه متأثراً باحتدام المنافسة بين "بايدن" و"ترامب"

تزايد المخاوف من خطر التنازع حول النتيجة

تخلى الدولار عن بعض مكاسبه، اليوم الأربعاء، وظلت العملات ذات المخاطر العالية في موقف ضعيف، حيث انتظرت الأسواق نتيجة الانتخابات الأمريكية بعد أن أشارت النتائج الأولية إلى وجود سباق صعب؛ مما فاجأ المستثمرين الذين راهنوا على فوز حاسم للديمقراطي جو بايدن.

وارتفع الدولار الأمريكي بما يصل إلى 1.2 في المائة خلال الليل، ليصل إلى أكثر من أعلى مستوياته في شهر واحد مقابل منافسيه والعملات ذات المخاطر العالية مثل اليوان والدولار الأسترالي، لكن الدولار تخلى عن بعض مكاسبه ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة مع تشديد السباق، وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المتوقع أن يعزز فوز "بايدن" آفاق حزمة مساعدات مالية أمريكية كبيرة ويقلل من توترات الحرب التجارية، مما يتسبب في ضعف الدولار بشكل حاد، لكن نتيجة الانتخابات غير المؤكدة تزيد من خطر نتيجة متنازع عليها، التي قد تشمل معارك قانونية مطولة، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أماناً.

وفاز الرئيس دونالد ترامب في ولايات فلوريدا وأوهايو وتكساس، التي كانت ساحة معركة رئيسية، محطماً آمال السوق في تحقيق نتيجة واضحة.

الدولار الأمريكي الانتخابات الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه متأثراً باحتدام المنافسة بين "بايدن" و"ترامب"
سبق

تخلى الدولار عن بعض مكاسبه، اليوم الأربعاء، وظلت العملات ذات المخاطر العالية في موقف ضعيف، حيث انتظرت الأسواق نتيجة الانتخابات الأمريكية بعد أن أشارت النتائج الأولية إلى وجود سباق صعب؛ مما فاجأ المستثمرين الذين راهنوا على فوز حاسم للديمقراطي جو بايدن.

وارتفع الدولار الأمريكي بما يصل إلى 1.2 في المائة خلال الليل، ليصل إلى أكثر من أعلى مستوياته في شهر واحد مقابل منافسيه والعملات ذات المخاطر العالية مثل اليوان والدولار الأسترالي، لكن الدولار تخلى عن بعض مكاسبه ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة مع تشديد السباق، وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المتوقع أن يعزز فوز "بايدن" آفاق حزمة مساعدات مالية أمريكية كبيرة ويقلل من توترات الحرب التجارية، مما يتسبب في ضعف الدولار بشكل حاد، لكن نتيجة الانتخابات غير المؤكدة تزيد من خطر نتيجة متنازع عليها، التي قد تشمل معارك قانونية مطولة، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أماناً.

وفاز الرئيس دونالد ترامب في ولايات فلوريدا وأوهايو وتكساس، التي كانت ساحة معركة رئيسية، محطماً آمال السوق في تحقيق نتيجة واضحة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
02:39 PM

الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه متأثراً باحتدام المنافسة بين "بايدن" و"ترامب"

تزايد المخاوف من خطر التنازع حول النتيجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخلى الدولار عن بعض مكاسبه، اليوم الأربعاء، وظلت العملات ذات المخاطر العالية في موقف ضعيف، حيث انتظرت الأسواق نتيجة الانتخابات الأمريكية بعد أن أشارت النتائج الأولية إلى وجود سباق صعب؛ مما فاجأ المستثمرين الذين راهنوا على فوز حاسم للديمقراطي جو بايدن.

وارتفع الدولار الأمريكي بما يصل إلى 1.2 في المائة خلال الليل، ليصل إلى أكثر من أعلى مستوياته في شهر واحد مقابل منافسيه والعملات ذات المخاطر العالية مثل اليوان والدولار الأسترالي، لكن الدولار تخلى عن بعض مكاسبه ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة مع تشديد السباق، وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المتوقع أن يعزز فوز "بايدن" آفاق حزمة مساعدات مالية أمريكية كبيرة ويقلل من توترات الحرب التجارية، مما يتسبب في ضعف الدولار بشكل حاد، لكن نتيجة الانتخابات غير المؤكدة تزيد من خطر نتيجة متنازع عليها، التي قد تشمل معارك قانونية مطولة، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أماناً.

وفاز الرئيس دونالد ترامب في ولايات فلوريدا وأوهايو وتكساس، التي كانت ساحة معركة رئيسية، محطماً آمال السوق في تحقيق نتيجة واضحة.

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