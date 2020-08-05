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عالم روسي: لقاح كورونا قد يكون قادراً على مكافحة سلالات جديدة

"لوغونوف": اللقاح الروسي نتائجه إيجابية بعد تجربته على المتطوعين

أعلن عالم البيولوجيا المجهرية ونائب رئيس مركز "غامالي" وأحد واضعي اللقاح ضد "كوفيد-19"، دينيس لوغونوف؛ أن الفيروس التاجي يمكن أن يتعرّض لطفرات كثيرة؛ ما يتسبب في تغيره السريع.

وقال: يعد هذا الأمر طبيعياً. لكن انخفاض كمية الأجسام المضادة في دم الإنسان مع مرور الوقت لا يعني أبداً أن مناعته ضد "كوفيد-19" تختفي؛ لأن خلايا المناعة الخاصة بالذاكرة تتعرّف على الفيروس المعدّل في حال دخوله جسم الإنسان بعد مرور أشهر وتبدأ بإنتاج الأجسام المضادة بكمية سابقة.

وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن لوغونوف؛ فإن اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" نتائجه إيجابية بعد تجربته على المتطوعين، إلا أن السلطة الروسية لا تعتزم في الوقت الراهن تجربة اللقاح على الأطفال، إذ إن القوانين الروسية لا تسمح بعرض الأدوية واللقاحات الجديدة على الأطفال إلا بعد انتهاء دورة كاملة لتجربتها على الكبار.

فيروس كورونا الجديد

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عالم روسي: لقاح كورونا قد يكون قادراً على مكافحة سلالات جديدة
سبق

أعلن عالم البيولوجيا المجهرية ونائب رئيس مركز "غامالي" وأحد واضعي اللقاح ضد "كوفيد-19"، دينيس لوغونوف؛ أن الفيروس التاجي يمكن أن يتعرّض لطفرات كثيرة؛ ما يتسبب في تغيره السريع.

وقال: يعد هذا الأمر طبيعياً. لكن انخفاض كمية الأجسام المضادة في دم الإنسان مع مرور الوقت لا يعني أبداً أن مناعته ضد "كوفيد-19" تختفي؛ لأن خلايا المناعة الخاصة بالذاكرة تتعرّف على الفيروس المعدّل في حال دخوله جسم الإنسان بعد مرور أشهر وتبدأ بإنتاج الأجسام المضادة بكمية سابقة.

وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن لوغونوف؛ فإن اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" نتائجه إيجابية بعد تجربته على المتطوعين، إلا أن السلطة الروسية لا تعتزم في الوقت الراهن تجربة اللقاح على الأطفال، إذ إن القوانين الروسية لا تسمح بعرض الأدوية واللقاحات الجديدة على الأطفال إلا بعد انتهاء دورة كاملة لتجربتها على الكبار.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
12:18 PM

عالم روسي: لقاح كورونا قد يكون قادراً على مكافحة سلالات جديدة

"لوغونوف": اللقاح الروسي نتائجه إيجابية بعد تجربته على المتطوعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن عالم البيولوجيا المجهرية ونائب رئيس مركز "غامالي" وأحد واضعي اللقاح ضد "كوفيد-19"، دينيس لوغونوف؛ أن الفيروس التاجي يمكن أن يتعرّض لطفرات كثيرة؛ ما يتسبب في تغيره السريع.

وقال: يعد هذا الأمر طبيعياً. لكن انخفاض كمية الأجسام المضادة في دم الإنسان مع مرور الوقت لا يعني أبداً أن مناعته ضد "كوفيد-19" تختفي؛ لأن خلايا المناعة الخاصة بالذاكرة تتعرّف على الفيروس المعدّل في حال دخوله جسم الإنسان بعد مرور أشهر وتبدأ بإنتاج الأجسام المضادة بكمية سابقة.

وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن لوغونوف؛ فإن اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" نتائجه إيجابية بعد تجربته على المتطوعين، إلا أن السلطة الروسية لا تعتزم في الوقت الراهن تجربة اللقاح على الأطفال، إذ إن القوانين الروسية لا تسمح بعرض الأدوية واللقاحات الجديدة على الأطفال إلا بعد انتهاء دورة كاملة لتجربتها على الكبار.

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