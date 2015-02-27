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بعد لقاء وزير الموارد.. "نسيب": 100 ألف وظيفة بانتظار الشباب

قال: أيضًا وظائف أنيقة بأجور عالية.. خلال 3 أشهر

يكشف الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب عن 100 ألف وظيفة بانتظار شباب الخرجين في القطاع الصحي؛ مبشرًا بأنه خلال (3) أشهر سوف يجد الكثيرُ من الباحثين عن العمل وظائف أنيقة بأجور عالية تحقق لهم أحلامهم.

لقاء وزير الموارد البشرية

وفي مقاله "100 ألف وظيفة!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "كانت (75) دقيقة مثمرة في اللقاء بوزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الرجل الذي تحدث إلينا عن الوزارة وعن استراتيجية تَحمِل الكثيرَ المطمئن للباحثين عن العمل، وتحدث إليه الزملاء الكتّاب الموقرون عن كل ما يهم سوق العمل وملف البطالة وبشفافية تامة؛ حيث كانت الأسئلة الصادقة والحريصة على أن ترى الحلول على أرض الواقع، وبإذن الله يرى الجميع في الشهور المقبلة الكثير الذي يؤكد لهم أن الوزارة تعمل بجد وإخلاص وحرص على حلحلة ملف البطالة".

أكثر من 100 ألف وظيفة

ويكشف "نسيب" نقلًا عن الوزير؛ أن هناك أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع الصحي بانتظار الشباب، ويقول: "هكذا كان اللقاء كله عن تعب الوزارة وعن عمل كبير سوف يحقق أحلام وطموح أبنائنا وبناتنا الذين ينتظرون الوظائف، وكما قال الوزير فإن هناك أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع الصحي وبالتعاون مع وزارة الصحة؛ في إجابة على سؤال عن وظائف العلاج الطبيعي والتمريض والمختبرات.. وإلخ".

أزعجه

ويعلق "نسيب" قائلًا: "هذا الخبر الذي قررتُ أن أنقله لكم هنا ليرى أولئك الذين يعتقدون بالخطأ أن الكتّاب (لا) يتحدثون عن همومهم، ويعلم الله أنني أكثر من يكتب ويتحدث عن كل ما يهم سوق العمل والباحثين عن الوظائف؛ لدرجة أنني أزعج الوزير في تواصلي معه وعلى جواله الشخصي؛ حيث أرسل له الكثير الذي يهم بلدي وأقدر له جدًّا حرصه على أن تجد رسائلي عناية خاصة منه وهو عمل مقدر من رجل رائع يحمل في صدره وطنًا".

البشرى خلال 3 أشهر

ويُنهي "نسيب" ببشرى للخريجين، قائلًا: "نعم كان اللقاء جميلًا لأنه كان يحمل بينه خططًا لأفعال سوف ترونها على أرض الواقع، وبإذن الله وخلال (3) أشهر من اليوم سوف يجد الكثير من الباحثين عن العمل وظائف أنيقة تليق بتعبهم وجدهم واجتهادهم، وبأجور عالية تعوضهم تعب السنين وتحقق لهم أحلامهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد لقاء وزير الموارد.. "نسيب": 100 ألف وظيفة بانتظار الشباب
سبق

يكشف الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب عن 100 ألف وظيفة بانتظار شباب الخرجين في القطاع الصحي؛ مبشرًا بأنه خلال (3) أشهر سوف يجد الكثيرُ من الباحثين عن العمل وظائف أنيقة بأجور عالية تحقق لهم أحلامهم.

لقاء وزير الموارد البشرية

وفي مقاله "100 ألف وظيفة!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "كانت (75) دقيقة مثمرة في اللقاء بوزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الرجل الذي تحدث إلينا عن الوزارة وعن استراتيجية تَحمِل الكثيرَ المطمئن للباحثين عن العمل، وتحدث إليه الزملاء الكتّاب الموقرون عن كل ما يهم سوق العمل وملف البطالة وبشفافية تامة؛ حيث كانت الأسئلة الصادقة والحريصة على أن ترى الحلول على أرض الواقع، وبإذن الله يرى الجميع في الشهور المقبلة الكثير الذي يؤكد لهم أن الوزارة تعمل بجد وإخلاص وحرص على حلحلة ملف البطالة".

أكثر من 100 ألف وظيفة

ويكشف "نسيب" نقلًا عن الوزير؛ أن هناك أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع الصحي بانتظار الشباب، ويقول: "هكذا كان اللقاء كله عن تعب الوزارة وعن عمل كبير سوف يحقق أحلام وطموح أبنائنا وبناتنا الذين ينتظرون الوظائف، وكما قال الوزير فإن هناك أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع الصحي وبالتعاون مع وزارة الصحة؛ في إجابة على سؤال عن وظائف العلاج الطبيعي والتمريض والمختبرات.. وإلخ".

أزعجه

ويعلق "نسيب" قائلًا: "هذا الخبر الذي قررتُ أن أنقله لكم هنا ليرى أولئك الذين يعتقدون بالخطأ أن الكتّاب (لا) يتحدثون عن همومهم، ويعلم الله أنني أكثر من يكتب ويتحدث عن كل ما يهم سوق العمل والباحثين عن الوظائف؛ لدرجة أنني أزعج الوزير في تواصلي معه وعلى جواله الشخصي؛ حيث أرسل له الكثير الذي يهم بلدي وأقدر له جدًّا حرصه على أن تجد رسائلي عناية خاصة منه وهو عمل مقدر من رجل رائع يحمل في صدره وطنًا".

البشرى خلال 3 أشهر

ويُنهي "نسيب" ببشرى للخريجين، قائلًا: "نعم كان اللقاء جميلًا لأنه كان يحمل بينه خططًا لأفعال سوف ترونها على أرض الواقع، وبإذن الله وخلال (3) أشهر من اليوم سوف يجد الكثير من الباحثين عن العمل وظائف أنيقة تليق بتعبهم وجدهم واجتهادهم، وبأجور عالية تعوضهم تعب السنين وتحقق لهم أحلامهم".

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
02:49 PM

بعد لقاء وزير الموارد.. "نسيب": 100 ألف وظيفة بانتظار الشباب

قال: أيضًا وظائف أنيقة بأجور عالية.. خلال 3 أشهر

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
5,420

يكشف الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب عن 100 ألف وظيفة بانتظار شباب الخرجين في القطاع الصحي؛ مبشرًا بأنه خلال (3) أشهر سوف يجد الكثيرُ من الباحثين عن العمل وظائف أنيقة بأجور عالية تحقق لهم أحلامهم.

لقاء وزير الموارد البشرية

وفي مقاله "100 ألف وظيفة!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "كانت (75) دقيقة مثمرة في اللقاء بوزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الرجل الذي تحدث إلينا عن الوزارة وعن استراتيجية تَحمِل الكثيرَ المطمئن للباحثين عن العمل، وتحدث إليه الزملاء الكتّاب الموقرون عن كل ما يهم سوق العمل وملف البطالة وبشفافية تامة؛ حيث كانت الأسئلة الصادقة والحريصة على أن ترى الحلول على أرض الواقع، وبإذن الله يرى الجميع في الشهور المقبلة الكثير الذي يؤكد لهم أن الوزارة تعمل بجد وإخلاص وحرص على حلحلة ملف البطالة".

أكثر من 100 ألف وظيفة

ويكشف "نسيب" نقلًا عن الوزير؛ أن هناك أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع الصحي بانتظار الشباب، ويقول: "هكذا كان اللقاء كله عن تعب الوزارة وعن عمل كبير سوف يحقق أحلام وطموح أبنائنا وبناتنا الذين ينتظرون الوظائف، وكما قال الوزير فإن هناك أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع الصحي وبالتعاون مع وزارة الصحة؛ في إجابة على سؤال عن وظائف العلاج الطبيعي والتمريض والمختبرات.. وإلخ".

أزعجه

ويعلق "نسيب" قائلًا: "هذا الخبر الذي قررتُ أن أنقله لكم هنا ليرى أولئك الذين يعتقدون بالخطأ أن الكتّاب (لا) يتحدثون عن همومهم، ويعلم الله أنني أكثر من يكتب ويتحدث عن كل ما يهم سوق العمل والباحثين عن الوظائف؛ لدرجة أنني أزعج الوزير في تواصلي معه وعلى جواله الشخصي؛ حيث أرسل له الكثير الذي يهم بلدي وأقدر له جدًّا حرصه على أن تجد رسائلي عناية خاصة منه وهو عمل مقدر من رجل رائع يحمل في صدره وطنًا".

البشرى خلال 3 أشهر

ويُنهي "نسيب" ببشرى للخريجين، قائلًا: "نعم كان اللقاء جميلًا لأنه كان يحمل بينه خططًا لأفعال سوف ترونها على أرض الواقع، وبإذن الله وخلال (3) أشهر من اليوم سوف يجد الكثير من الباحثين عن العمل وظائف أنيقة تليق بتعبهم وجدهم واجتهادهم، وبأجور عالية تعوضهم تعب السنين وتحقق لهم أحلامهم".

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