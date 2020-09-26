الأمن اللبناني يقتل متشددَيْن في اشتباك مع مسلحين شمال البلاد

تبادل كثيف لإطلاق النار.. والجيش يطوق المنطقة

ذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن اللبنانية قتلت متشددَيْن على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار اليوم السبت مع جماعة مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.

وبيّنت أن ثلاثة من أفراد الأمن اللبناني أُصيبوا أيضًا في الاشتباك، الذي بدأ بعد مداهمة القوات منزلاً في منطقة وادي خالد، كانت تختبئ فيه المجموعة المشتبه بتخطيطها هجمات، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن المجموعة تضم سوريين ولبنانيين، وأن ضراوة الاشتباك، الذي شهد إطلاق المسلحين قذائف صاروخية، دفعت الجيش اللبناني لتطويق المنطقة.

وأوضحت المصادر أن بعض أعضاء المجموعة يرتبطون بالمتشدد خالد التلاوي، الذي قُتل في وقت سابق الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

ووصف "التلاوي" بأنه عضو سابق بتنظيم "داعش" الإرهابي، وزعيم خلية مسؤولة عن قتل ثلاثة أفراد في شمال لبنان في أغسطس (آب) الماضي.