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ينفذه "كفاءة".. مشروع ريادي لتدقيق استهلاك الطاقة في 50 منشأة تجارية بالرياض

سيتم إجراء مراجعة شاملة للقطاع لفهم الخصائص الرئيسية له وأنماط استهلاك الطاقة

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن البدء في تنفيذ مشروع ريادي لتدقيق الطاقة في 50 منشأة تجارية سيتم اختيارها وفق عدد من المعايير الفنية المعتمدة من المركز، وذلك بهدف دراسة فرص تحسين كفاءة الطاقة في هذه المنشآت .

وسيتم من خلال هذا المشروع الريادي إجراء مراجعة شاملة للقطاع التجاري، وذلك لفهم الخصائص الرئيسية له وأنماط استهلاك الطاقة فيه، بحيث يمكن وضع الحلول المناسبة والمبادرات والممكنات التي تساهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني التجارية، فضلاً عن تشجيع نشاط مشاريع كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي.

ويتضمن المشروع عدة أهداف تشمل؛ إعداد وتصميم قاعدة بيانات استهلاك الطاقة بالقطاع التجاري، وإعداد النماذج الفنية للتقاريروالاستبانات، وإنشاء دليل توعوي وإرشادي يشمل نصائح للمستهلكين في المنشآت التجارية لأهم الإجراءات والممارسات المناسبة التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة.

كما تشمل أهداف المشروع؛ تحديد فرص الوفرة في استهلاك الطاقة في المباني التجارية مع تحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيقها، وتحديد التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة والمستفيدين منها في مجال مشاريع كفاءة الطاقة بالمنشآت التجارية، واقتراح المبادرات والممكنات المناسبة .
وأهاب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالمعنيين في القطاع التجاري المبادرة بالتسجيل في المشروع من خلال الموقع الإلكتروني للمركز www.seec.gov.sa، حيث سيتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار المنشآت المؤهلة للمشروع الريادي حسب المعايير الفنية المعتمدة وحسب جودة البيانات المقدمة من المنشأة.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينفذه "كفاءة".. مشروع ريادي لتدقيق استهلاك الطاقة في 50 منشأة تجارية بالرياض
سبق

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن البدء في تنفيذ مشروع ريادي لتدقيق الطاقة في 50 منشأة تجارية سيتم اختيارها وفق عدد من المعايير الفنية المعتمدة من المركز، وذلك بهدف دراسة فرص تحسين كفاءة الطاقة في هذه المنشآت .

وسيتم من خلال هذا المشروع الريادي إجراء مراجعة شاملة للقطاع التجاري، وذلك لفهم الخصائص الرئيسية له وأنماط استهلاك الطاقة فيه، بحيث يمكن وضع الحلول المناسبة والمبادرات والممكنات التي تساهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني التجارية، فضلاً عن تشجيع نشاط مشاريع كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي.

ويتضمن المشروع عدة أهداف تشمل؛ إعداد وتصميم قاعدة بيانات استهلاك الطاقة بالقطاع التجاري، وإعداد النماذج الفنية للتقاريروالاستبانات، وإنشاء دليل توعوي وإرشادي يشمل نصائح للمستهلكين في المنشآت التجارية لأهم الإجراءات والممارسات المناسبة التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة.

كما تشمل أهداف المشروع؛ تحديد فرص الوفرة في استهلاك الطاقة في المباني التجارية مع تحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيقها، وتحديد التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة والمستفيدين منها في مجال مشاريع كفاءة الطاقة بالمنشآت التجارية، واقتراح المبادرات والممكنات المناسبة .
وأهاب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالمعنيين في القطاع التجاري المبادرة بالتسجيل في المشروع من خلال الموقع الإلكتروني للمركز www.seec.gov.sa، حيث سيتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار المنشآت المؤهلة للمشروع الريادي حسب المعايير الفنية المعتمدة وحسب جودة البيانات المقدمة من المنشأة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
03:55 PM

ينفذه "كفاءة".. مشروع ريادي لتدقيق استهلاك الطاقة في 50 منشأة تجارية بالرياض

سيتم إجراء مراجعة شاملة للقطاع لفهم الخصائص الرئيسية له وأنماط استهلاك الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن البدء في تنفيذ مشروع ريادي لتدقيق الطاقة في 50 منشأة تجارية سيتم اختيارها وفق عدد من المعايير الفنية المعتمدة من المركز، وذلك بهدف دراسة فرص تحسين كفاءة الطاقة في هذه المنشآت .

وسيتم من خلال هذا المشروع الريادي إجراء مراجعة شاملة للقطاع التجاري، وذلك لفهم الخصائص الرئيسية له وأنماط استهلاك الطاقة فيه، بحيث يمكن وضع الحلول المناسبة والمبادرات والممكنات التي تساهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني التجارية، فضلاً عن تشجيع نشاط مشاريع كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي.

ويتضمن المشروع عدة أهداف تشمل؛ إعداد وتصميم قاعدة بيانات استهلاك الطاقة بالقطاع التجاري، وإعداد النماذج الفنية للتقاريروالاستبانات، وإنشاء دليل توعوي وإرشادي يشمل نصائح للمستهلكين في المنشآت التجارية لأهم الإجراءات والممارسات المناسبة التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة.

كما تشمل أهداف المشروع؛ تحديد فرص الوفرة في استهلاك الطاقة في المباني التجارية مع تحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيقها، وتحديد التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة والمستفيدين منها في مجال مشاريع كفاءة الطاقة بالمنشآت التجارية، واقتراح المبادرات والممكنات المناسبة .
وأهاب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالمعنيين في القطاع التجاري المبادرة بالتسجيل في المشروع من خلال الموقع الإلكتروني للمركز www.seec.gov.sa، حيث سيتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار المنشآت المؤهلة للمشروع الريادي حسب المعايير الفنية المعتمدة وحسب جودة البيانات المقدمة من المنشأة.

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