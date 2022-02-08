وعلّقت الأخصائية النفسية في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، على واقعة الطفل المغربي ريان؛ ومدى قربها من الوجدان السعودي، وتعاطف الكثيرين معها، مشيرة إلى أن تكرار التعرض لمثل هذه النماذج من الأخبار تسبّب مشكلات نفسية ونوبات قلق أو اضطرابات نوم وغيرها؛ قد تصل إلى الاكتئاب.

"أخصائية نفسية": هناك علاقة بين الأخبار السلبية والأمراض النفسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-08 أكّدت الأخصائية النفسية سارة هوساوي؛ فكرة الارتباط بين الأخبار السلبية وتأثيرها على الصحة العقلية. وعلّقت الأخصائية النفسية في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، على واقعة الطفل المغربي ريان؛ ومدى قربها من الوجدان السعودي، وتعاطف الكثيرين معها، مشيرة إلى أن تكرار التعرض لمثل هذه النماذج من الأخبار تسبّب مشكلات نفسية ونوبات قلق أو اضطرابات نوم وغيرها؛ قد تصل إلى الاكتئاب.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 11:29 AM

"أخصائية نفسية": هناك علاقة بين الأخبار السلبية والأمراض النفسية "هوساوي": تسبّب نوبات قلق أو اضطرابات النوم قد تصل إلى الاكتئاب





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أكّدت الأخصائية النفسية سارة هوساوي؛ فكرة الارتباط بين الأخبار السلبية وتأثيرها على الصحة العقلية.

وعلّقت الأخصائية النفسية في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، على واقعة الطفل المغربي ريان؛ ومدى قربها من الوجدان السعودي، وتعاطف الكثيرين معها، مشيرة إلى أن تكرار التعرض لمثل هذه النماذج من الأخبار تسبّب مشكلات نفسية ونوبات قلق أو اضطرابات نوم وغيرها؛ قد تصل إلى الاكتئاب.