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"أخصائية نفسية": هناك علاقة بين الأخبار السلبية والأمراض النفسية

"هوساوي": تسبّب نوبات قلق أو اضطرابات النوم قد تصل إلى الاكتئاب

أكّدت الأخصائية النفسية سارة هوساوي؛ فكرة الارتباط بين الأخبار السلبية وتأثيرها على الصحة العقلية.

وعلّقت الأخصائية النفسية في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، على واقعة الطفل المغربي ريان؛ ومدى قربها من الوجدان السعودي، وتعاطف الكثيرين معها، مشيرة إلى أن تكرار التعرض لمثل هذه النماذج من الأخبار تسبّب مشكلات نفسية ونوبات قلق أو اضطرابات نوم وغيرها؛ قد تصل إلى الاكتئاب.

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"أخصائية نفسية": هناك علاقة بين الأخبار السلبية والأمراض النفسية
سبق

أكّدت الأخصائية النفسية سارة هوساوي؛ فكرة الارتباط بين الأخبار السلبية وتأثيرها على الصحة العقلية.

وعلّقت الأخصائية النفسية في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، على واقعة الطفل المغربي ريان؛ ومدى قربها من الوجدان السعودي، وتعاطف الكثيرين معها، مشيرة إلى أن تكرار التعرض لمثل هذه النماذج من الأخبار تسبّب مشكلات نفسية ونوبات قلق أو اضطرابات نوم وغيرها؛ قد تصل إلى الاكتئاب.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:29 AM

"أخصائية نفسية": هناك علاقة بين الأخبار السلبية والأمراض النفسية

"هوساوي": تسبّب نوبات قلق أو اضطرابات النوم قد تصل إلى الاكتئاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت الأخصائية النفسية سارة هوساوي؛ فكرة الارتباط بين الأخبار السلبية وتأثيرها على الصحة العقلية.

وعلّقت الأخصائية النفسية في حديثها لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، على واقعة الطفل المغربي ريان؛ ومدى قربها من الوجدان السعودي، وتعاطف الكثيرين معها، مشيرة إلى أن تكرار التعرض لمثل هذه النماذج من الأخبار تسبّب مشكلات نفسية ونوبات قلق أو اضطرابات نوم وغيرها؛ قد تصل إلى الاكتئاب.

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