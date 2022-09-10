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مسارحة جازان.. "ابتدائية" ترسل موظفًا مع مركبة مجهزة لدعم الأسر وتسهيل الدخول لمدرستي

واصلت مبادرة أطلق عليها اسم "سهلناها لا تحتار نوصلك لباب الدار"، خدمة جميع طلاب مدرسة رمادة خلب الابتدائية الذين يعانون بسبب الدخول عبر المنصة التعليمية، وذلك عبر مركبة مجهزة لخدمة الطلاب.

ويزور الموظف محمد ضامري أولياء الأمور والطلاب في منازلهم لتقديم لهم الدعم الفني للدخول على منصة مدرستي، بعد أن تم تدشين مبادرة "سهلناها لا تحتار نوصلك لباب الدار" بمدرسة رمادة خلب الابتدائية للبنين، وذلك بعدما تم تجهيز مركبة بشاشة ذكية ولابتوب وهاتف جوال وتوفر انترنت لشرح منصة مدرستي وبرامج التيمز.

وحظيت المبادرة بإشادة من عددٍ من الأسر نظرًا لتسهيل العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، وشهد عددٌ من محافظات المنطقة مبادرات نوعية للمساهمة في تسهيل العملية التعليمية.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

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مسارحة جازان.. "ابتدائية" ترسل موظفًا مع مركبة مجهزة لدعم الأسر وتسهيل الدخول لمدرستي
سبق

واصلت مبادرة أطلق عليها اسم "سهلناها لا تحتار نوصلك لباب الدار"، خدمة جميع طلاب مدرسة رمادة خلب الابتدائية الذين يعانون بسبب الدخول عبر المنصة التعليمية، وذلك عبر مركبة مجهزة لخدمة الطلاب.

ويزور الموظف محمد ضامري أولياء الأمور والطلاب في منازلهم لتقديم لهم الدعم الفني للدخول على منصة مدرستي، بعد أن تم تدشين مبادرة "سهلناها لا تحتار نوصلك لباب الدار" بمدرسة رمادة خلب الابتدائية للبنين، وذلك بعدما تم تجهيز مركبة بشاشة ذكية ولابتوب وهاتف جوال وتوفر انترنت لشرح منصة مدرستي وبرامج التيمز.

وحظيت المبادرة بإشادة من عددٍ من الأسر نظرًا لتسهيل العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، وشهد عددٌ من محافظات المنطقة مبادرات نوعية للمساهمة في تسهيل العملية التعليمية.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
10:57 PM

مسارحة جازان.. "ابتدائية" ترسل موظفًا مع مركبة مجهزة لدعم الأسر وتسهيل الدخول لمدرستي

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محمد المواسي - جازان
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واصلت مبادرة أطلق عليها اسم "سهلناها لا تحتار نوصلك لباب الدار"، خدمة جميع طلاب مدرسة رمادة خلب الابتدائية الذين يعانون بسبب الدخول عبر المنصة التعليمية، وذلك عبر مركبة مجهزة لخدمة الطلاب.

ويزور الموظف محمد ضامري أولياء الأمور والطلاب في منازلهم لتقديم لهم الدعم الفني للدخول على منصة مدرستي، بعد أن تم تدشين مبادرة "سهلناها لا تحتار نوصلك لباب الدار" بمدرسة رمادة خلب الابتدائية للبنين، وذلك بعدما تم تجهيز مركبة بشاشة ذكية ولابتوب وهاتف جوال وتوفر انترنت لشرح منصة مدرستي وبرامج التيمز.

وحظيت المبادرة بإشادة من عددٍ من الأسر نظرًا لتسهيل العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، وشهد عددٌ من محافظات المنطقة مبادرات نوعية للمساهمة في تسهيل العملية التعليمية.

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