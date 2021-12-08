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"التجارة" عن الطريق بين السعودية وعُمان: 725 كم والتكلفة 1.9 مليار ريال

قالت: سيسهم في زيادة التبادل التجاري وانسيابية حركة البضائع.. شريان اقتصادي

قالت وزارة التجارة إن افتتاح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان وتدشين المنفذين الحدوديين، سيكونان بمنزلة شريان اقتصادي جديد وإبداع هندسي في الربع الخالي.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: طول الطريق 725 كم، وتكلفته 1.9 مليار، والربط يكتمل بطرق مباشرة مع دول الخليج.

وأضافت: يسهم الطريق في فتح آفاق لوجيستية واسعة لدعم القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري وانسيابية حركة البضائع وسلاسل الإمداد، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى سلاسة تنقل مواطني البلدين.

وثمّن رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ترحيب الجانبين السعودي والعُماني بتدشين الطريق البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان ولقائه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأكد أن الطريق يأتي تعزيزاً للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقة، مشيراً إلى أهميته في دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" عن الطريق بين السعودية وعُمان: 725 كم والتكلفة 1.9 مليار ريال
سبق

قالت وزارة التجارة إن افتتاح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان وتدشين المنفذين الحدوديين، سيكونان بمنزلة شريان اقتصادي جديد وإبداع هندسي في الربع الخالي.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: طول الطريق 725 كم، وتكلفته 1.9 مليار، والربط يكتمل بطرق مباشرة مع دول الخليج.

وأضافت: يسهم الطريق في فتح آفاق لوجيستية واسعة لدعم القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري وانسيابية حركة البضائع وسلاسل الإمداد، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى سلاسة تنقل مواطني البلدين.

وثمّن رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ترحيب الجانبين السعودي والعُماني بتدشين الطريق البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان ولقائه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأكد أن الطريق يأتي تعزيزاً للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقة، مشيراً إلى أهميته في دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:46 PM

"التجارة" عن الطريق بين السعودية وعُمان: 725 كم والتكلفة 1.9 مليار ريال

قالت: سيسهم في زيادة التبادل التجاري وانسيابية حركة البضائع.. شريان اقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة التجارة إن افتتاح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان وتدشين المنفذين الحدوديين، سيكونان بمنزلة شريان اقتصادي جديد وإبداع هندسي في الربع الخالي.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: طول الطريق 725 كم، وتكلفته 1.9 مليار، والربط يكتمل بطرق مباشرة مع دول الخليج.

وأضافت: يسهم الطريق في فتح آفاق لوجيستية واسعة لدعم القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري وانسيابية حركة البضائع وسلاسل الإمداد، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى سلاسة تنقل مواطني البلدين.

وثمّن رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ترحيب الجانبين السعودي والعُماني بتدشين الطريق البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان ولقائه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأكد أن الطريق يأتي تعزيزاً للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقة، مشيراً إلى أهميته في دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

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