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وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 21.856

تسجيل 516 حالة جديدة

ارتفع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 21856 بعد تسجيل 516 حالة جديدة اليوم (الخميس).

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن الزيادة في عدد الوفيات بنسبة 2.4 في المائة جاءت أقل بشكل طفيف عن اليومين السابقين عندما بلغت الزيادة 2.6 في المائة، لكنها تقل كثيرًا عن نسبة أربعة في المائة المسجلة في الأسبوع الماضي.

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وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 21.856
سبق

ارتفع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 21856 بعد تسجيل 516 حالة جديدة اليوم (الخميس).

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن الزيادة في عدد الوفيات بنسبة 2.4 في المائة جاءت أقل بشكل طفيف عن اليومين السابقين عندما بلغت الزيادة 2.6 في المائة، لكنها تقل كثيرًا عن نسبة أربعة في المائة المسجلة في الأسبوع الماضي.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:27 PM

وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 21.856

تسجيل 516 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 21856 بعد تسجيل 516 حالة جديدة اليوم (الخميس).

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن الزيادة في عدد الوفيات بنسبة 2.4 في المائة جاءت أقل بشكل طفيف عن اليومين السابقين عندما بلغت الزيادة 2.6 في المائة، لكنها تقل كثيرًا عن نسبة أربعة في المائة المسجلة في الأسبوع الماضي.

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