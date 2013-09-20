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"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران

سحب رعدية ممطرة تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار في المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي والأجزاء الجنوبية من وسط المملكة؛ تمتد حتى منطقة نجران، فيما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي والأجزاء الجنوبية من وسط المملكة؛ تمتد حتى منطقة نجران، فيما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
08:29 AM

"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران

سحب رعدية ممطرة تصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار في المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي والأجزاء الجنوبية من وسط المملكة؛ تمتد حتى منطقة نجران، فيما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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