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بلا مستمسكات.. "بلدية ذهبان" بجدة تُزيل تعديات على مساحة 115200م2

بـ96 موقعًا مختلفًا.. للقضاء على العشوائيات ومنع التشوه البصري

أزالت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قُدّرت بنحو 115200 متر مربع، ضِمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.

بدورها، أوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا، أنه جرى رصد التعدي على (96) موقعًا بمشاركة إدارة صيانة المعدات ومركز شرطة ذهبان، وتم إزالة عدد من الأحواش والاستراحات غرب نطاق البلدية، أقيمت بلا مستمسكات شرعية.

وأكدت "المهنا" أن الحملات متواصلة لمنع التعديات ومَن تَثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية؛ سيكون عُرضة للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلا مستمسكات.. "بلدية ذهبان" بجدة تُزيل تعديات على مساحة 115200م2
سبق

أزالت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قُدّرت بنحو 115200 متر مربع، ضِمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.

بدورها، أوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا، أنه جرى رصد التعدي على (96) موقعًا بمشاركة إدارة صيانة المعدات ومركز شرطة ذهبان، وتم إزالة عدد من الأحواش والاستراحات غرب نطاق البلدية، أقيمت بلا مستمسكات شرعية.

وأكدت "المهنا" أن الحملات متواصلة لمنع التعديات ومَن تَثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية؛ سيكون عُرضة للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:36 PM

بلا مستمسكات.. "بلدية ذهبان" بجدة تُزيل تعديات على مساحة 115200م2

بـ96 موقعًا مختلفًا.. للقضاء على العشوائيات ومنع التشوه البصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أزالت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات أقيمت على أرض حكومية بمساحة قُدّرت بنحو 115200 متر مربع، ضِمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء.

بدورها، أوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا، أنه جرى رصد التعدي على (96) موقعًا بمشاركة إدارة صيانة المعدات ومركز شرطة ذهبان، وتم إزالة عدد من الأحواش والاستراحات غرب نطاق البلدية، أقيمت بلا مستمسكات شرعية.

وأكدت "المهنا" أن الحملات متواصلة لمنع التعديات ومَن تَثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية؛ سيكون عُرضة للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية.

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