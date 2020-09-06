النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من "هايشين": تقيّدوا بالتعليمات

دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع توجيهات السلطات في كوريا

حذّرت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين، من إعصار هايشين ودعتهم إلى الحيطة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نظراً للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الإثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #كوريا، أخذ الحيطة والحذر والتقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

ورفعت كوريا الجنوبية درجة التحذير من الأعاصير إلى الدرجة الثالثة، وحالة التأهب لمواجهة الطوارئ إلى المستوى الثاني، مع اقتراب إعصار "هايشين" من الأراضي الكورية.

وأوضح المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنه رفع درجة التحذير من الأعاصير من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ورفع حالة التأهب لمواجهة الطوارئ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً اليوم حسب التوقيت المحلي.

ويتحرك إعصار هايشين، وهو العاشر لهذا الموسم، في اتجاه الشمال / الشمال-الشرقي بسرعة 22 كيلومتراً في الساعة، في المياه على بُعد 290 كيلومتراً جنوب شرقي محافظة أوكيناوا اليابانية، في الساعة 9:00 صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة بين جزيرة "جيجو" الجنوبية ومنطقة "كيوشو" في اليابان، صباح الإثنين، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.

وكان المقر قد أصدر أمس الدرجة الثانية بشأن الأعاصير، والمستوى الأول من حالة التأهب بدءاً من الساعة 11:00 صباح السبت.

يُشار إلى أن نظام التحذير من الأعاصير يتكون من 4 درجات، كما يحتوي نظام حالة التأهب على 3 مستويات.

سفارة المملكة العربية السعودية كوريا الجنوبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من "هايشين": تقيّدوا بالتعليمات
سبق

حذّرت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين، من إعصار هايشين ودعتهم إلى الحيطة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نظراً للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الإثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #كوريا، أخذ الحيطة والحذر والتقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

ورفعت كوريا الجنوبية درجة التحذير من الأعاصير إلى الدرجة الثالثة، وحالة التأهب لمواجهة الطوارئ إلى المستوى الثاني، مع اقتراب إعصار "هايشين" من الأراضي الكورية.

وأوضح المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنه رفع درجة التحذير من الأعاصير من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ورفع حالة التأهب لمواجهة الطوارئ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً اليوم حسب التوقيت المحلي.

ويتحرك إعصار هايشين، وهو العاشر لهذا الموسم، في اتجاه الشمال / الشمال-الشرقي بسرعة 22 كيلومتراً في الساعة، في المياه على بُعد 290 كيلومتراً جنوب شرقي محافظة أوكيناوا اليابانية، في الساعة 9:00 صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة بين جزيرة "جيجو" الجنوبية ومنطقة "كيوشو" في اليابان، صباح الإثنين، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.

وكان المقر قد أصدر أمس الدرجة الثانية بشأن الأعاصير، والمستوى الأول من حالة التأهب بدءاً من الساعة 11:00 صباح السبت.

يُشار إلى أن نظام التحذير من الأعاصير يتكون من 4 درجات، كما يحتوي نظام حالة التأهب على 3 مستويات.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
11:12 AM

سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من "هايشين": تقيّدوا بالتعليمات

دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع توجيهات السلطات في كوريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
978

حذّرت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين، من إعصار هايشين ودعتهم إلى الحيطة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نظراً للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الإثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #كوريا، أخذ الحيطة والحذر والتقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

ورفعت كوريا الجنوبية درجة التحذير من الأعاصير إلى الدرجة الثالثة، وحالة التأهب لمواجهة الطوارئ إلى المستوى الثاني، مع اقتراب إعصار "هايشين" من الأراضي الكورية.

وأوضح المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنه رفع درجة التحذير من الأعاصير من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ورفع حالة التأهب لمواجهة الطوارئ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً اليوم حسب التوقيت المحلي.

ويتحرك إعصار هايشين، وهو العاشر لهذا الموسم، في اتجاه الشمال / الشمال-الشرقي بسرعة 22 كيلومتراً في الساعة، في المياه على بُعد 290 كيلومتراً جنوب شرقي محافظة أوكيناوا اليابانية، في الساعة 9:00 صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة بين جزيرة "جيجو" الجنوبية ومنطقة "كيوشو" في اليابان، صباح الإثنين، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.

وكان المقر قد أصدر أمس الدرجة الثانية بشأن الأعاصير، والمستوى الأول من حالة التأهب بدءاً من الساعة 11:00 صباح السبت.

يُشار إلى أن نظام التحذير من الأعاصير يتكون من 4 درجات، كما يحتوي نظام حالة التأهب على 3 مستويات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,155
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,275

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة