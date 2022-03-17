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بالفيديو .. "حمدالله" يدعو أهل "الزلفي" لحل الخلاف بينه وبين "امرابط"

تناقلت الجماهير الرياضية مقطع فيديو جمع اللاعب عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر مع ابن جلدته وزميله بالفريق نور الدين امرابط للرد على الأنباء التي كانت قد تحدثت سابقًا عن وجود خلاف بينهما.

وظهر اللاعبان في فيديو مصور وهما يحتسيان الشاي والقهوة في الزلفي للرد على تلك الأنباء ونفيها حيث دعا حمدالله أهل الزلفي لحل الخلاف بينه وبين امرابط ليضحك اللاعبان فيما بعد.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى وجود خلاف بين اللاعبين المغربيين بشأن رفض حمد الله أن يسدد امرابط ركلة جزاء وفضّل هو أن يسددها ليشتعل الخلاف بينهما..

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بالفيديو .. "حمدالله" يدعو أهل "الزلفي" لحل الخلاف بينه وبين "امرابط"
سبق

تناقلت الجماهير الرياضية مقطع فيديو جمع اللاعب عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر مع ابن جلدته وزميله بالفريق نور الدين امرابط للرد على الأنباء التي كانت قد تحدثت سابقًا عن وجود خلاف بينهما.

وظهر اللاعبان في فيديو مصور وهما يحتسيان الشاي والقهوة في الزلفي للرد على تلك الأنباء ونفيها حيث دعا حمدالله أهل الزلفي لحل الخلاف بينه وبين امرابط ليضحك اللاعبان فيما بعد.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى وجود خلاف بين اللاعبين المغربيين بشأن رفض حمد الله أن يسدد امرابط ركلة جزاء وفضّل هو أن يسددها ليشتعل الخلاف بينهما..

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:22 PM

بالفيديو .. "حمدالله" يدعو أهل "الزلفي" لحل الخلاف بينه وبين "امرابط"

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
9,428

تناقلت الجماهير الرياضية مقطع فيديو جمع اللاعب عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر مع ابن جلدته وزميله بالفريق نور الدين امرابط للرد على الأنباء التي كانت قد تحدثت سابقًا عن وجود خلاف بينهما.

وظهر اللاعبان في فيديو مصور وهما يحتسيان الشاي والقهوة في الزلفي للرد على تلك الأنباء ونفيها حيث دعا حمدالله أهل الزلفي لحل الخلاف بينه وبين امرابط ليضحك اللاعبان فيما بعد.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى وجود خلاف بين اللاعبين المغربيين بشأن رفض حمد الله أن يسدد امرابط ركلة جزاء وفضّل هو أن يسددها ليشتعل الخلاف بينهما..

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