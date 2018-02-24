الرائد - الأهلي وعزا اتحاد القدم هذا القرار استناداً إلى قرار إدارة المنتخب السعودي بتأجيل انطلاقة معسكر الأخضر في ١٥ مارس في مرحلته الثالثة والمقررة في إسبانيا وبلجيكا إلى يوم السبت ١٧ مارس وهو ما سيسمح للاعبي المنتخب بالمشاركة مع انديتهم قبل الانضمام للمعسكر.

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم مباراتين من الجولة الثامنة عشرة، من الدوري السعودي للمحترفين المقررة يوم السبت ١٧مارس لتقام على النحو التالي:

اتحاد القدم يُقدم مباراتين في الجولة ١٨ من الدوري السعودي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-24 قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم مباراتين من الجولة الثامنة عشرة، من الدوري السعودي للمحترفين المقررة يوم السبت ١٧مارس لتقام على النحو التالي: الخميس ١٥ مارس: القادسية - الهلال الجمعة ١٦ مارس: الرائد - الأهلي



وعزا اتحاد القدم هذا القرار استناداً إلى قرار إدارة المنتخب السعودي بتأجيل انطلاقة معسكر الأخضر في ١٥ مارس في مرحلته الثالثة والمقررة في إسبانيا وبلجيكا إلى يوم السبت ١٧ مارس وهو ما سيسمح للاعبي المنتخب بالمشاركة مع انديتهم قبل الانضمام للمعسكر.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 12:20 AM

اتحاد القدم يُقدم مباراتين في الجولة ١٨ من الدوري السعودي بعد قرار تأخير انطلاقة معسكر الأخضر





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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم مباراتين من الجولة الثامنة عشرة، من الدوري السعودي للمحترفين المقررة يوم السبت ١٧مارس لتقام على النحو التالي:

الخميس ١٥ مارس:

القادسية - الهلال

الجمعة ١٦ مارس:

الرائد - الأهلي



وعزا اتحاد القدم هذا القرار استناداً إلى قرار إدارة المنتخب السعودي بتأجيل انطلاقة معسكر الأخضر في ١٥ مارس في مرحلته الثالثة والمقررة في إسبانيا وبلجيكا إلى يوم السبت ١٧ مارس وهو ما سيسمح للاعبي المنتخب بالمشاركة مع انديتهم قبل الانضمام للمعسكر.