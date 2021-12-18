بـ50 مليار دولار.. اتفاق على اندماج "فيات كرايسلر" و"بيجو"

صفقة تُمهّد لتأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات عالميًّا

أعلنت شركتا "فيات كرايسلر"، و"بي.إس.إيه" المصنّعة لسيارات بيجو، الأربعاء، أنهما اتفقتا على اندماج مُلزِم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار، تمهّد الطريق إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

ووفق ما ذكرته "رويترز"؛ فقد أفادت الشركتان متوسطتا الحجم، اللتان لم تُقررا بعدُ اسم شركتهما الجديدة، قبل ستة أسابيع، بوجود خطط للارتباط ستُعيد رسم القطاع العالمي؛ في وقت يواجه فيه مصنّعو السيارات تراجعًا عالميًّا في الطلب، إضافة إلى تكاليف مرتفعة لتطوير طرز أقل تلويثًا للبيئة مع وضع أهداف أكثر صرامة للانبعاثات.

وقالت شركتا السيارات في بيان: من المتوقع إتمام الدمج بين "بي.إس.إيه" و"فيات كرايسلر" خلال 12 إلى 15 شهرًا المقبلين.

ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها 3.7 مليار يورو (أربعة مليارات دولار)؛ من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقات شراء مشتركة.

وقبل اكتمال الدمج بين الشركتين مناصفة؛ ستخفض "دونغفنغ موتور جروب" الصينية حصتها التي تبلغ 12.2% في شركة السيارات الفرنسية عبر بيع 30.7 مليون سهم لبي.إس.إيه.

وكانت قيمة هذه الحصة 679 مليون يورو "748.4 مليون دولار" عند أحدث سعر إغلاق، وستملك دونغفنغ حصة 4.5% في المجموعة الجديدة.

وأكدت "بي.إس.إيه وفيات كرايسلر"، أن مجلس إدارة الشركة الجديدة سيضم 11 عضوًا، ترشح كل شركة خمسة منهم.

وسيتولى كارلوس تافاريس، رئيس "بي.إس.إيه"، الذي سيصبح الرئيس التنفيذي للكيان المدمج، لمدة خمس سنوات، المقعد الإضافي بالمجلس.