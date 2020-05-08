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"الصحة" توفِّر خدمة الدردشة التفاعلية بإطلاق "واتساب" لمركز 937

تشمل معلومات عن فيروس كورونا ومراكز الرعاية الأولية والتطوع

أعلنت "الصحة" بدء العمل بخدمة الواتس لمركز اتصال الصحة ٩٣٧، وذلك في مرحلتها الأولى. وستتوافر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية)، وذلك عبر رقم واتس آب المركز 920005937.

وأبانت "الصحة" أنه في بداية المحادثة سوف تظهر للمستفيد الخدمات الآتية: معلومات عن فيروس كورونا المستجد، مواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية، خدمة موعد، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم، التواصل مع مركز صحة ٩٣٧.

تجدر الإشارة إلى أن مركز اتصال الصحة ٩٣٧ يواصل تقديم خدماته للمستفيدين؛ إذ إنه هو صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز المحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات، ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، بل يتابع، ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى، ويقيس الرضا، ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات، وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات، وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات، وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة، إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية، ويقوم بتقديم الخدمات الآتية: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات).

ويعمل المركز على مدار اليوم 24/7 بكل قنواته:

الرقم الموحد 937• تويتر

@saudimoh937• البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa• الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توفِّر خدمة الدردشة التفاعلية بإطلاق "واتساب" لمركز 937
سبق

أعلنت "الصحة" بدء العمل بخدمة الواتس لمركز اتصال الصحة ٩٣٧، وذلك في مرحلتها الأولى. وستتوافر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية)، وذلك عبر رقم واتس آب المركز 920005937.

وأبانت "الصحة" أنه في بداية المحادثة سوف تظهر للمستفيد الخدمات الآتية: معلومات عن فيروس كورونا المستجد، مواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية، خدمة موعد، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم، التواصل مع مركز صحة ٩٣٧.

تجدر الإشارة إلى أن مركز اتصال الصحة ٩٣٧ يواصل تقديم خدماته للمستفيدين؛ إذ إنه هو صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز المحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات، ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، بل يتابع، ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى، ويقيس الرضا، ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات، وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات، وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات، وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة، إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية، ويقوم بتقديم الخدمات الآتية: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات).

ويعمل المركز على مدار اليوم 24/7 بكل قنواته:

الرقم الموحد 937• تويتر

@saudimoh937• البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa• الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:01 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:46 PM

"الصحة" توفِّر خدمة الدردشة التفاعلية بإطلاق "واتساب" لمركز 937

تشمل معلومات عن فيروس كورونا ومراكز الرعاية الأولية والتطوع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
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أعلنت "الصحة" بدء العمل بخدمة الواتس لمركز اتصال الصحة ٩٣٧، وذلك في مرحلتها الأولى. وستتوافر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية)، وذلك عبر رقم واتس آب المركز 920005937.

وأبانت "الصحة" أنه في بداية المحادثة سوف تظهر للمستفيد الخدمات الآتية: معلومات عن فيروس كورونا المستجد، مواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية، خدمة موعد، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم، التواصل مع مركز صحة ٩٣٧.

تجدر الإشارة إلى أن مركز اتصال الصحة ٩٣٧ يواصل تقديم خدماته للمستفيدين؛ إذ إنه هو صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز المحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات، ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، بل يتابع، ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى، ويقيس الرضا، ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات، وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات، وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات، وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة، إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية، ويقوم بتقديم الخدمات الآتية: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات).

ويعمل المركز على مدار اليوم 24/7 بكل قنواته:

الرقم الموحد 937• تويتر

@saudimoh937• البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa• الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي.

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