"إعلان الرياض": العالم العربي في عصر الثورة الصناعية يسعى للارتقاء بالمعرفة

اختتام أعمال اجتماع العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار برعاية الوزير "آل الشيخ"

اختُتمت أعمال الاجتماع السادس للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 – 2024م)، الذي استضافته السعودية في العاصمة الرياض يوم الأحد 8 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020م، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ووجّه ممثلو الدول العربية الشكر للمملكة على حسن الوفادة والتنظيم لهذا الاجتماع، مؤكدين أن العالم العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة يسعى للارتقاء بالمعرفة المتجددة التي تواكب تلك الثورة. وهذا يتطلب الالتفات لبرامج تعليم الكبار والتعليم المستمر؛ لأنها إحدى ركائز المعرفة المتجددة؛ فالثورة الصناعية الرابعة يصنعها الإنسان الواعي، من خلال برامج التعليم المستمر المفضي للتعلم مدى الحياة.

وأوصى ممثلو الدول العربية المشاركة لعام 2020م بالالتزام بالمبادئ الواردة في إعلان الرياض، والسعي لتحقيقها، التي هي على النحو الآتي: أن يأتي مشروع العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 – 2024م) لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة، والمجتمع المدني في الدول الأعضاء كافة. وتتطلب المرحلة القادمة تطويرًا لخطط وبرامج تعليم الكبار والتعليم المستمر لتحقيق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير سياسات تعليم الكبار والتعليم المستمر لتحقيق النمو المهني في برامج المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وتعزيز مفهوم وقيم المواطنة من خلال برامج تعليم الكبار والتعليم المستمر.

يضاف إلى هذا تحقيق التوافق بين الخطط التنموية المعاصرة للوصول لمخرجات ريادية قادرة على استشراف المستقبل ومواكبة متطلباته، وتمكين المواطن، خاصة فئة الشباب من الجنسين، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، والتحول إلى مجتمع المعرفة لتحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج تعليم الكبار والتعليم المستمر.

يُذكر أن مشروع العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 – 2024م) تم اعتماده من قِبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بموجب القرار رقم 636 وتاريخ 2015/ 3/ 29م في دورته السادسة والعشرين المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.