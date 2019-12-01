رُزق فواز بن رده اليزيدي، أحد منسوبي شرطة محافظة الليث، بمولود اختار له اسم (ماجد).
"اليزيدي" يرزق بـ "ماجد"
رُزق فواز بن رده اليزيدي، أحد منسوبي شرطة محافظة الليث، بمولود اختار له اسم (ماجد).
اعلان
"اليزيدي" يرزق بـ "ماجد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-01
رُزق فواز بن رده اليزيدي، أحد منسوبي شرطة محافظة الليث، بمولود اختار له اسم (ماجد).
01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:57 PM
"اليزيدي" يرزق بـ "ماجد"
رُزق فواز بن رده اليزيدي، أحد منسوبي شرطة محافظة الليث، بمولود اختار له اسم (ماجد).
اعلان
70 مليار ..
26 أكتوبر
13,366
53.8 مليار
31 يوليو
36,798
10 مليارات ..
17 يوليو
34,156
200 مليون
26 ديسمبر
29,505
دموع الثقافة
ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام
حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض
ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!
محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة
عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..
صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية
عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!
محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!
بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!
ماجد الحربي