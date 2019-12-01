النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليزيدي" يرزق بـ "ماجد"

رُزق فواز بن رده اليزيدي، أحد منسوبي شرطة محافظة الليث، بمولود اختار له اسم (ماجد).

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"اليزيدي" يرزق بـ "ماجد"
سبق

رُزق فواز بن رده اليزيدي، أحد منسوبي شرطة محافظة الليث، بمولود اختار له اسم (ماجد).

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:57 PM

"اليزيدي" يرزق بـ "ماجد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
67

رُزق فواز بن رده اليزيدي، أحد منسوبي شرطة محافظة الليث، بمولود اختار له اسم (ماجد).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,366
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,505

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة