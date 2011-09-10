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بالصور.. اختتام الأسبوع التمهيدي لابتدائية معهد العاصمة النموذجي

تضمَّن عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية والوطنية

اختتم معهد العاصمة النموذجي فعاليات الأسبوع التمهيدي لبرنامج استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي، في قاعة الشيخ عثمان الصالح.

جاء ذلك وسط تفاعل وفرحة الطلاب، وحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية، وقائد القسم الابتدائي.

وقال مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري: إن البرنامج تضمن عدداً من الأنشطة الرياضية والترفيهية والوطنية التي تكفل تهيئة وإعداد طلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية، والتكيف مع المجتمع المدرسي وكسر حاجز الخوف والرهبة من المدرسة بحضور أولياء الأمور.

وأعدّ القسم الابتدائي نشرة عن الأسبوع التمهيدي، تضمنت كلمة لمدير عام المعهد، ولقائد القسم خالد اليحيى، وكذلك أهداف هذا الأسبوع المراد تحقيقها، بالإضافة إلى مواعيد الحضور والانصراف التي كانت تدريجية لضمان بقاء الطالب فترة أطول لاندماجه مع زملائه، وتضمنت كذلك توجيهات تربوية.

وفي آخر يوم للأسبوع التمهيدي اصطفّ طلاب الصف الأول في الطابور المدرسي مع أقرانهم في الصفوف الأخرى، ومن ثَم توجهوا لمقاعد الدراسة في يوم دراسي كامل، وتسلموا الكتب المدرسية.

وتضمنت الفعاليات المقدمة للطلاب: تنظيم المسابقات والألعاب وتقديم الهدايا، والتعرّف على معلمي الصفوف، والاطلاع على الفصول ومرافق المدرسة.

وقال "الطخيم": ما يميز معهد العاصمة النموذجي هي الخبرة العالية في كوادره وقدرتهم على تهيئة الطلاب في الأسبوع التمهيدي، وثناء أولياء الأمور على برامجنا المقدمة لأبنائهم أسعدنا.

ووجه شكره إلى إدارة القسم الابتدائي واللجنة المكلفة، ولكل من أسهم في نجاح فعاليات الأسبوع التمهيدي.

يذكر أن الطخيم زار مقر إقامة الفعاليات للاطلاع على سير العمل، وكذلك مساعدوه وقيادات المعهد، ونُفذت حملة إعلامية ترحيبية بالطلاب بالتعاون مع النشاط الطلابي، شملت لوحات عبر مرافق المعهد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقناة السعودية، وقناة عين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. اختتام الأسبوع التمهيدي لابتدائية معهد العاصمة النموذجي
سبق

اختتم معهد العاصمة النموذجي فعاليات الأسبوع التمهيدي لبرنامج استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي، في قاعة الشيخ عثمان الصالح.

جاء ذلك وسط تفاعل وفرحة الطلاب، وحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية، وقائد القسم الابتدائي.

وقال مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري: إن البرنامج تضمن عدداً من الأنشطة الرياضية والترفيهية والوطنية التي تكفل تهيئة وإعداد طلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية، والتكيف مع المجتمع المدرسي وكسر حاجز الخوف والرهبة من المدرسة بحضور أولياء الأمور.

وأعدّ القسم الابتدائي نشرة عن الأسبوع التمهيدي، تضمنت كلمة لمدير عام المعهد، ولقائد القسم خالد اليحيى، وكذلك أهداف هذا الأسبوع المراد تحقيقها، بالإضافة إلى مواعيد الحضور والانصراف التي كانت تدريجية لضمان بقاء الطالب فترة أطول لاندماجه مع زملائه، وتضمنت كذلك توجيهات تربوية.

وفي آخر يوم للأسبوع التمهيدي اصطفّ طلاب الصف الأول في الطابور المدرسي مع أقرانهم في الصفوف الأخرى، ومن ثَم توجهوا لمقاعد الدراسة في يوم دراسي كامل، وتسلموا الكتب المدرسية.

وتضمنت الفعاليات المقدمة للطلاب: تنظيم المسابقات والألعاب وتقديم الهدايا، والتعرّف على معلمي الصفوف، والاطلاع على الفصول ومرافق المدرسة.

وقال "الطخيم": ما يميز معهد العاصمة النموذجي هي الخبرة العالية في كوادره وقدرتهم على تهيئة الطلاب في الأسبوع التمهيدي، وثناء أولياء الأمور على برامجنا المقدمة لأبنائهم أسعدنا.

ووجه شكره إلى إدارة القسم الابتدائي واللجنة المكلفة، ولكل من أسهم في نجاح فعاليات الأسبوع التمهيدي.

يذكر أن الطخيم زار مقر إقامة الفعاليات للاطلاع على سير العمل، وكذلك مساعدوه وقيادات المعهد، ونُفذت حملة إعلامية ترحيبية بالطلاب بالتعاون مع النشاط الطلابي، شملت لوحات عبر مرافق المعهد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقناة السعودية، وقناة عين.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
06:45 PM

بالصور.. اختتام الأسبوع التمهيدي لابتدائية معهد العاصمة النموذجي

تضمَّن عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية والوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم معهد العاصمة النموذجي فعاليات الأسبوع التمهيدي لبرنامج استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي، في قاعة الشيخ عثمان الصالح.

جاء ذلك وسط تفاعل وفرحة الطلاب، وحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية، وقائد القسم الابتدائي.

وقال مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري: إن البرنامج تضمن عدداً من الأنشطة الرياضية والترفيهية والوطنية التي تكفل تهيئة وإعداد طلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية، والتكيف مع المجتمع المدرسي وكسر حاجز الخوف والرهبة من المدرسة بحضور أولياء الأمور.

وأعدّ القسم الابتدائي نشرة عن الأسبوع التمهيدي، تضمنت كلمة لمدير عام المعهد، ولقائد القسم خالد اليحيى، وكذلك أهداف هذا الأسبوع المراد تحقيقها، بالإضافة إلى مواعيد الحضور والانصراف التي كانت تدريجية لضمان بقاء الطالب فترة أطول لاندماجه مع زملائه، وتضمنت كذلك توجيهات تربوية.

وفي آخر يوم للأسبوع التمهيدي اصطفّ طلاب الصف الأول في الطابور المدرسي مع أقرانهم في الصفوف الأخرى، ومن ثَم توجهوا لمقاعد الدراسة في يوم دراسي كامل، وتسلموا الكتب المدرسية.

وتضمنت الفعاليات المقدمة للطلاب: تنظيم المسابقات والألعاب وتقديم الهدايا، والتعرّف على معلمي الصفوف، والاطلاع على الفصول ومرافق المدرسة.

وقال "الطخيم": ما يميز معهد العاصمة النموذجي هي الخبرة العالية في كوادره وقدرتهم على تهيئة الطلاب في الأسبوع التمهيدي، وثناء أولياء الأمور على برامجنا المقدمة لأبنائهم أسعدنا.

ووجه شكره إلى إدارة القسم الابتدائي واللجنة المكلفة، ولكل من أسهم في نجاح فعاليات الأسبوع التمهيدي.

يذكر أن الطخيم زار مقر إقامة الفعاليات للاطلاع على سير العمل، وكذلك مساعدوه وقيادات المعهد، ونُفذت حملة إعلامية ترحيبية بالطلاب بالتعاون مع النشاط الطلابي، شملت لوحات عبر مرافق المعهد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقناة السعودية، وقناة عين.

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