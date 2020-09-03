النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 833 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1454 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها مكة

والسماء ملبدة بالغيوم

تشهد العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل جميع أحياء مكة.

وتتركّز غزارة الأمطار على الأحياء الشرقية، وتشمل "الشرائع والجعرانة" والقرى المجاورة، والأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية. وما تزال تواصل هطولها، والسماء ملبدة بالغيوم.

العاصمة المقدسة أمطار متوسطة إلى غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها مكة
سبق

تشهد العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل جميع أحياء مكة.

وتتركّز غزارة الأمطار على الأحياء الشرقية، وتشمل "الشرائع والجعرانة" والقرى المجاورة، والأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية. وما تزال تواصل هطولها، والسماء ملبدة بالغيوم.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
04:36 PM

أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها مكة

والسماء ملبدة بالغيوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,282

تشهد العاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل جميع أحياء مكة.

وتتركّز غزارة الأمطار على الأحياء الشرقية، وتشمل "الشرائع والجعرانة" والقرى المجاورة، والأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية. وما تزال تواصل هطولها، والسماء ملبدة بالغيوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,543
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,677
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,065
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,217

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة