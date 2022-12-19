"الأحمدي" يقلّد الزهراني رتبة عقيد بأمن الحج

قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، العقيد عبدالكريم أحمد الزهراني؛ من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى رتبة "عقيـد".

فيما هنأ "الأحمدي" "الزهراني" متمنيًا له التوفيق والسداد، من جهة أخرى عبّر العقيد "عبدالكريم" عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن وخدمة ضيوف الرحمن.