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شاهد.. حضور 13 امرأة حفل زواج في الهند ينتهي بكارثة

أفادت الشرطة الهندية بمصرع 13 امرأة وفتاة، خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن، بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال أخيل كومار، المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش: إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.

من جهته، أوضح قاضي المقاطعة أس. راجالينغام أن البئر قديمة، ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهار بهن، مضيفًا أن "الضحايا سقطن إلى الأسفل وسحقن تحت الركام".

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الحادث بأنه "يدمي القلب"، مؤكدًا أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.

وغالبًا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادًا كبيرة من الضيوف، وبعض الحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.

الشرطة الهندية الهند

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شاهد.. حضور 13 امرأة حفل زواج في الهند ينتهي بكارثة
سبق

أفادت الشرطة الهندية بمصرع 13 امرأة وفتاة، خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن، بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال أخيل كومار، المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش: إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.

من جهته، أوضح قاضي المقاطعة أس. راجالينغام أن البئر قديمة، ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهار بهن، مضيفًا أن "الضحايا سقطن إلى الأسفل وسحقن تحت الركام".

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الحادث بأنه "يدمي القلب"، مؤكدًا أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.

وغالبًا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادًا كبيرة من الضيوف، وبعض الحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:39 AM

شاهد.. حضور 13 امرأة حفل زواج في الهند ينتهي بكارثة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
19,555

أفادت الشرطة الهندية بمصرع 13 امرأة وفتاة، خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن، بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال أخيل كومار، المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش: إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.

من جهته، أوضح قاضي المقاطعة أس. راجالينغام أن البئر قديمة، ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهار بهن، مضيفًا أن "الضحايا سقطن إلى الأسفل وسحقن تحت الركام".

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الحادث بأنه "يدمي القلب"، مؤكدًا أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.

وغالبًا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادًا كبيرة من الضيوف، وبعض الحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.

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