النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يضرب 3 نجوم في "باريس سان جيرمان".. النادي لم يعلن أسماءهم

الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصاباً بالفيروس خلال فترة الحجر الصحي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اكتشاف إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال حامل لقب الدوري الفرنسي، في بيان، إن ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء طاقم التدريب.

وأكد البيان أن الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصاباً بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي، وأصبحوا غير ناقلين للعدوى، وبإمكانهم الوجود في التدريبات.

ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية، عن أسماء اللاعبين أو المدرب، الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

ووفق رويترز فمن المقرر أن يعود لاعبو سان جيرمان إلى التدريبات الجماعية غداً الخميس، تمهيداً لمباراتي نهائي كأس فرنسا، وكأس الرابطة، قبل استئناف منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أغسطس المقبل، التي بلغ فيها الفريق الدور ربع النهائي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"كورونا" يضرب 3 نجوم في "باريس سان جيرمان".. النادي لم يعلن أسماءهم
سبق

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اكتشاف إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال حامل لقب الدوري الفرنسي، في بيان، إن ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء طاقم التدريب.

وأكد البيان أن الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصاباً بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي، وأصبحوا غير ناقلين للعدوى، وبإمكانهم الوجود في التدريبات.

ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية، عن أسماء اللاعبين أو المدرب، الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

ووفق رويترز فمن المقرر أن يعود لاعبو سان جيرمان إلى التدريبات الجماعية غداً الخميس، تمهيداً لمباراتي نهائي كأس فرنسا، وكأس الرابطة، قبل استئناف منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أغسطس المقبل، التي بلغ فيها الفريق الدور ربع النهائي.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:55 AM

"كورونا" يضرب 3 نجوم في "باريس سان جيرمان".. النادي لم يعلن أسماءهم

الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصاباً بالفيروس خلال فترة الحجر الصحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
104

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اكتشاف إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال حامل لقب الدوري الفرنسي، في بيان، إن ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء طاقم التدريب.

وأكد البيان أن الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصاباً بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي، وأصبحوا غير ناقلين للعدوى، وبإمكانهم الوجود في التدريبات.

ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية، عن أسماء اللاعبين أو المدرب، الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

ووفق رويترز فمن المقرر أن يعود لاعبو سان جيرمان إلى التدريبات الجماعية غداً الخميس، تمهيداً لمباراتي نهائي كأس فرنسا، وكأس الرابطة، قبل استئناف منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أغسطس المقبل، التي بلغ فيها الفريق الدور ربع النهائي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,260
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,138
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,507

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة