وبيّنت الإمارة؛ نقلاً عن "الصحة"، أن "المناعة الناتجة عن التعافي من فيروس كورونا تستمر لفترة قصيرة، وأخذ الجرعة التنشيطية يعزّز مستوى المناعة لفترة أطول ويحمي من مضاعفات الفيروس".

نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة الرياض، توضيحاً من وزارة الصحة يحمل إجابة عن تساؤل "هل المتعافى من فيروس كوفيد-19 يحتاج إلى الجرعة التنشيطية؟".

هل المتعافى من "كورونا" يحتاج إلى الجرعة التنشيطية؟ هنا إجابة رسمية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-03 نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة الرياض، توضيحاً من وزارة الصحة يحمل إجابة عن تساؤل "هل المتعافى من فيروس كوفيد-19 يحتاج إلى الجرعة التنشيطية؟". وبيّنت الإمارة؛ نقلاً عن "الصحة"، أن "المناعة الناتجة عن التعافي من فيروس كورونا تستمر لفترة قصيرة، وأخذ الجرعة التنشيطية يعزّز مستوى المناعة لفترة أطول ويحمي من مضاعفات الفيروس".

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 09:59 AM

هل المتعافى من "كورونا" يحتاج إلى الجرعة التنشيطية؟ هنا إجابة رسمية توضيح من "الصحة" حملته إمارة الرياض وأبرزت فيه وضع المناعة





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نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة الرياض، توضيحاً من وزارة الصحة يحمل إجابة عن تساؤل "هل المتعافى من فيروس كوفيد-19 يحتاج إلى الجرعة التنشيطية؟".

وبيّنت الإمارة؛ نقلاً عن "الصحة"، أن "المناعة الناتجة عن التعافي من فيروس كورونا تستمر لفترة قصيرة، وأخذ الجرعة التنشيطية يعزّز مستوى المناعة لفترة أطول ويحمي من مضاعفات الفيروس".