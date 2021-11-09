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"ركاز" و"تصفية" تُطلقان مزاد "دانة الخُبر".. غدًا الأربعاء

فرصة استثمارية استثنائية في أجمل مدن الخليج

ينطلق يوم غد الأربعاء 10 نوفمبر 2021م مزاد "دانة الخُبر" الذي تنظمه شركة "ركاز العقارية" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وذلك في فندق كمبينسكي العثمان بالخُبر عند تمام الساعة الـ4 عصرًا.

وكانت "ركاز العقارية" قد أغلقت يوم الأحد الماضي باب التسجيل في المزاد الذي شهد إقبالاً كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري نظرًا للمقومات الفريدة التي تتمتع بها "دانة الخُبر"، التي جعلت منها فرصة استثمارية استثنائية في أجمل مدن الخليج العربي.

وتمتد "دانة الخُبر" على مساحة إجمالية تبلغ 93.633.71 متر مربع في أجمل مواقع مدينة الخُبر على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بطول 450 مترًا، وعلى مقربة من شاطئ العزيزية وكورنيش الخُبر وجسر الملك فهد المؤدي إلى مملكة البحرين، مجاورًا لمجمع الشبيلي التجاري (الجراند مول)، ومتوسطًا مجموعة من المخططات السكنية والمشاريع السياحية والتجارية، التي حولت المنطقة إلى مكان حيوي جاذب للمشاريع السكنية، والسكنية التجارية؛ وذلك بفضل توافر مختلف الخدمات والمرافق الأساسية فيها، ووجود شبكة منظمة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تسهل الوصول إلى المنطقة، وتربطها بمختلف مدن وأحياء الخُبر والدمام والظهران.

وجعلت المميزات الفريدة التي تتمتع بها "دانة الخُبر" منها فرصة رائعة للباحثين عن الاستثمار السكني أو السكني التجاري؛ إذ يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين الاستفادة من موقعها الحيوي في بناء مجتمعات حديثة معاصرة، تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتواكب رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة.

يُذكر أن الخُبر تشهد حركة تنموية وعمرانية متسارعة مع التوجُّه الحكومي المتواصل لتطوير المدن السعودية من خلال إطلاق المزيد من المشاريع الخدمية والترفيهية التي تسهم في تعزيز مكانة الخُبر، وتحويلها إلى وجهة حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار، وجعلها منطقة جاذبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى، وفرصة استثنائية لتنمية الأعمال.

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"ركاز" و"تصفية" تُطلقان مزاد "دانة الخُبر".. غدًا الأربعاء
سبق

ينطلق يوم غد الأربعاء 10 نوفمبر 2021م مزاد "دانة الخُبر" الذي تنظمه شركة "ركاز العقارية" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وذلك في فندق كمبينسكي العثمان بالخُبر عند تمام الساعة الـ4 عصرًا.

وكانت "ركاز العقارية" قد أغلقت يوم الأحد الماضي باب التسجيل في المزاد الذي شهد إقبالاً كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري نظرًا للمقومات الفريدة التي تتمتع بها "دانة الخُبر"، التي جعلت منها فرصة استثمارية استثنائية في أجمل مدن الخليج العربي.

وتمتد "دانة الخُبر" على مساحة إجمالية تبلغ 93.633.71 متر مربع في أجمل مواقع مدينة الخُبر على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بطول 450 مترًا، وعلى مقربة من شاطئ العزيزية وكورنيش الخُبر وجسر الملك فهد المؤدي إلى مملكة البحرين، مجاورًا لمجمع الشبيلي التجاري (الجراند مول)، ومتوسطًا مجموعة من المخططات السكنية والمشاريع السياحية والتجارية، التي حولت المنطقة إلى مكان حيوي جاذب للمشاريع السكنية، والسكنية التجارية؛ وذلك بفضل توافر مختلف الخدمات والمرافق الأساسية فيها، ووجود شبكة منظمة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تسهل الوصول إلى المنطقة، وتربطها بمختلف مدن وأحياء الخُبر والدمام والظهران.

وجعلت المميزات الفريدة التي تتمتع بها "دانة الخُبر" منها فرصة رائعة للباحثين عن الاستثمار السكني أو السكني التجاري؛ إذ يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين الاستفادة من موقعها الحيوي في بناء مجتمعات حديثة معاصرة، تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتواكب رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة.

يُذكر أن الخُبر تشهد حركة تنموية وعمرانية متسارعة مع التوجُّه الحكومي المتواصل لتطوير المدن السعودية من خلال إطلاق المزيد من المشاريع الخدمية والترفيهية التي تسهم في تعزيز مكانة الخُبر، وتحويلها إلى وجهة حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار، وجعلها منطقة جاذبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى، وفرصة استثنائية لتنمية الأعمال.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:20 AM

"ركاز" و"تصفية" تُطلقان مزاد "دانة الخُبر".. غدًا الأربعاء

فرصة استثمارية استثنائية في أجمل مدن الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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ينطلق يوم غد الأربعاء 10 نوفمبر 2021م مزاد "دانة الخُبر" الذي تنظمه شركة "ركاز العقارية" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وذلك في فندق كمبينسكي العثمان بالخُبر عند تمام الساعة الـ4 عصرًا.

وكانت "ركاز العقارية" قد أغلقت يوم الأحد الماضي باب التسجيل في المزاد الذي شهد إقبالاً كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري نظرًا للمقومات الفريدة التي تتمتع بها "دانة الخُبر"، التي جعلت منها فرصة استثمارية استثنائية في أجمل مدن الخليج العربي.

وتمتد "دانة الخُبر" على مساحة إجمالية تبلغ 93.633.71 متر مربع في أجمل مواقع مدينة الخُبر على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بطول 450 مترًا، وعلى مقربة من شاطئ العزيزية وكورنيش الخُبر وجسر الملك فهد المؤدي إلى مملكة البحرين، مجاورًا لمجمع الشبيلي التجاري (الجراند مول)، ومتوسطًا مجموعة من المخططات السكنية والمشاريع السياحية والتجارية، التي حولت المنطقة إلى مكان حيوي جاذب للمشاريع السكنية، والسكنية التجارية؛ وذلك بفضل توافر مختلف الخدمات والمرافق الأساسية فيها، ووجود شبكة منظمة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تسهل الوصول إلى المنطقة، وتربطها بمختلف مدن وأحياء الخُبر والدمام والظهران.

وجعلت المميزات الفريدة التي تتمتع بها "دانة الخُبر" منها فرصة رائعة للباحثين عن الاستثمار السكني أو السكني التجاري؛ إذ يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين الاستفادة من موقعها الحيوي في بناء مجتمعات حديثة معاصرة، تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتواكب رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة.

يُذكر أن الخُبر تشهد حركة تنموية وعمرانية متسارعة مع التوجُّه الحكومي المتواصل لتطوير المدن السعودية من خلال إطلاق المزيد من المشاريع الخدمية والترفيهية التي تسهم في تعزيز مكانة الخُبر، وتحويلها إلى وجهة حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار، وجعلها منطقة جاذبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى، وفرصة استثنائية لتنمية الأعمال.

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