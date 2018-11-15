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بمشاركة الشلهوب والعابد وجحفلي.. الهلال يحتفي بنجوم الأخضر الشاب

كرمت إدارة نادي الهلال ثلاثي الفريق "الهلال B " ولاعبي المنتخب السعودي للشباب (نواف الغامدي، منصور البيشي، وسالم سليم) لمساهمتهم في تحقيق الأخضر كأس آسيا تحت 19 عاماً والتأهل إلى نهائيات كأس العالم والتي أقيمت مؤخراً في إندونيسيا.

ونظمت إدارة العلاقات العامة بالنادي احتفالاً بالأبطال بحضور الرئيس التنفيذي طارق التويجري وأمين عام النادي عبدالله الجربوع وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر والمشرف العام على إدارة كرة القدم فهد المفرج.

وشارك في الاحتفالية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد الشلهوب، نواف العابد، محمد جحفلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة الشلهوب والعابد وجحفلي.. الهلال يحتفي بنجوم الأخضر الشاب
سبق

كرمت إدارة نادي الهلال ثلاثي الفريق "الهلال B " ولاعبي المنتخب السعودي للشباب (نواف الغامدي، منصور البيشي، وسالم سليم) لمساهمتهم في تحقيق الأخضر كأس آسيا تحت 19 عاماً والتأهل إلى نهائيات كأس العالم والتي أقيمت مؤخراً في إندونيسيا.

ونظمت إدارة العلاقات العامة بالنادي احتفالاً بالأبطال بحضور الرئيس التنفيذي طارق التويجري وأمين عام النادي عبدالله الجربوع وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر والمشرف العام على إدارة كرة القدم فهد المفرج.

وشارك في الاحتفالية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد الشلهوب، نواف العابد، محمد جحفلي.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:38 PM

بمشاركة الشلهوب والعابد وجحفلي.. الهلال يحتفي بنجوم الأخضر الشاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرمت إدارة نادي الهلال ثلاثي الفريق "الهلال B " ولاعبي المنتخب السعودي للشباب (نواف الغامدي، منصور البيشي، وسالم سليم) لمساهمتهم في تحقيق الأخضر كأس آسيا تحت 19 عاماً والتأهل إلى نهائيات كأس العالم والتي أقيمت مؤخراً في إندونيسيا.

ونظمت إدارة العلاقات العامة بالنادي احتفالاً بالأبطال بحضور الرئيس التنفيذي طارق التويجري وأمين عام النادي عبدالله الجربوع وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر والمشرف العام على إدارة كرة القدم فهد المفرج.

وشارك في الاحتفالية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد الشلهوب، نواف العابد، محمد جحفلي.

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