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بالصور .. اقتحام بـ"الطائرات" واستيقاف بالقوة الجبرية في تدريبات "وطن 89"

يهدف لتعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي

متعب البقمي - الرياض: يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 89).

وفي التفاصيل، أظهرت الصور رجال الأمن بميدان التدريب أثناء قيامهم بمراحل اقتحام المواقع بالطائرات، واستيقاف المركبات بالقوة الجبرية بكل احترافية لضبط مَن بداخلها، إضافة لعمليات أخرى ضمن البرامج اليومية.


ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التنسيق، والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

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بالصور .. اقتحام بـ"الطائرات" واستيقاف بالقوة الجبرية في تدريبات "وطن 89"
سبق

متعب البقمي - الرياض: يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 89).

وفي التفاصيل، أظهرت الصور رجال الأمن بميدان التدريب أثناء قيامهم بمراحل اقتحام المواقع بالطائرات، واستيقاف المركبات بالقوة الجبرية بكل احترافية لضبط مَن بداخلها، إضافة لعمليات أخرى ضمن البرامج اليومية.


ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التنسيق، والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:20 AM

بالصور .. اقتحام بـ"الطائرات" واستيقاف بالقوة الجبرية في تدريبات "وطن 89"

يهدف لتعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي

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متعب البقمي - الرياض
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3,409

متعب البقمي - الرياض: يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 89).

وفي التفاصيل، أظهرت الصور رجال الأمن بميدان التدريب أثناء قيامهم بمراحل اقتحام المواقع بالطائرات، واستيقاف المركبات بالقوة الجبرية بكل احترافية لضبط مَن بداخلها، إضافة لعمليات أخرى ضمن البرامج اليومية.


ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التنسيق، والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

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