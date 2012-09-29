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باتصال وبرقية .. أمير الباحة ووزير الإعلام يعزّيان أسرة "الغامدي"

قدم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي الإعلامي عبدالخالق بن ناصر الغامدي يرحمه الله.

وسأل أمير منطقة الباحة الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية تعزية من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء وأسرة الغامدي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة، ولوزير الإعلام المكلف على تعازيهما ومواساتهما لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سمو الأمير والوزير وألا يريهما مكروهًا.

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باتصال وبرقية .. أمير الباحة ووزير الإعلام يعزّيان أسرة "الغامدي"
سبق

قدم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي الإعلامي عبدالخالق بن ناصر الغامدي يرحمه الله.

وسأل أمير منطقة الباحة الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية تعزية من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء وأسرة الغامدي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة، ولوزير الإعلام المكلف على تعازيهما ومواساتهما لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سمو الأمير والوزير وألا يريهما مكروهًا.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:24 AM

باتصال وبرقية .. أمير الباحة ووزير الإعلام يعزّيان أسرة "الغامدي"

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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قدم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي الإعلامي عبدالخالق بن ناصر الغامدي يرحمه الله.

وسأل أمير منطقة الباحة الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية تعزية من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء وأسرة الغامدي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة، ولوزير الإعلام المكلف على تعازيهما ومواساتهما لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سمو الأمير والوزير وألا يريهما مكروهًا.

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