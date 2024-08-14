مستشار تربوي: المؤشرات تشير إلى أن الدراسة في الفصل الأول ستكون "عن بعد"!

دعا ملاك المدارس الأهلية والعالمية إلى خفض الرسوم الدراسية إلى النصف

فيما يترقب أولياء أمور الطلاب والطالبات بمختلف مدن ومناطق المملكة قرار وزارة التعليم بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد، سواء حضورياً أو عن بعد، والمقرر انطلاقته في 11 من محرم المقبل.

وكشف المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي عن أَن المؤشرات تشير إلى أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول ستكون عن بعد، وقال لـ"الإخبارية": "في الأيام المقبلة سوف يصدر قرار حول آلية الدراسة من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم".

وأضاف: "المؤشرات والتعاميم الصادرة من الوزارة والتصريحات تشير إلى أن الدراسة ستكون عن بعد، ربما الشهر الأول أو الثاني أو تقريباً الفصل الأول".

وأشار في هذا الصدد بأن الوزارة رشحت عدداً من المعلمين والمعلمات للعمل في التعليم الإلكتروني ولتقديم الدروس لـ"قناة عين" التعليمية.

ورأى أن وزارة التعليم قادرة على اتخاذ قرار لصالح أولياء أمور الطلاب والطالبات الدارسين في المدارس الأهلية والعالمية فيما يتعلق بخفض الرسوم الدراسية.

ودعا في هذا الشأن ملاك تلك المدارس إلى المساهمة في خفض الرسوم الدراسية إلى النصف مساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، متسائلاً: "ليس من المعقول دفع رسوم كاملة في مقابل الدراسة عن بعد وليس حضورياً!".