أكثر من 5 ملايين ريال حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض

نتيجة لما تشهده من دعم حكومي كبير

حققت التجارة الإلكترونية في المملكة نتائج وأرقامًا مبهرة، تدل على مدى انتشار مفهوم التجارة الإلكترونية وشيوع ثقافة الشراء "أونلاين"؛ نتيجة لما تشهده من دعم حكومي كبير من قِبل الجهات المعنية.



وفي هذا الإطار فقد أظهرت الأرقام التي أعلنت في ملتقى التجارة الإلكترونية الذي أقيم بالدمام النمو وضخامة سوق المبيعات الإلكترونية في المملكة، حيث بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة الشرقية 2.601 مليون ريال سعودي، وحجم سوق منطقة القصيم 1.635 مليون ريال سعودي.

أما حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض فبلغ 5.925 مليون ريال سعودي، وفي تبوك 509 ملايين ريال، وفي المدينة المنورة 794 مليون ريال سعودي، وفي منطقة مكة المكرمة وجدة 5.927 مليون ريال سعودي، وفي منطقة نجران 214 مليون ريال سعودي، وفي عسير 719 مليون ريال، وفي جازان 1.039 مليون ريال سعودي.



وأكد محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن ملتقى التجارة الإلكترونية جاء لدعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة، لتُسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول إلى عالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، بالإضافة إلى التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين وتأثيرات التقنية على الاقتصاد، فضلاً عن تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في (رؤية المملكة 2030م).