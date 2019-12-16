النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 5 ملايين ريال حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض

نتيجة لما تشهده من دعم حكومي كبير

حققت التجارة الإلكترونية في المملكة نتائج وأرقامًا مبهرة، تدل على مدى انتشار مفهوم التجارة الإلكترونية وشيوع ثقافة الشراء "أونلاين"؛ نتيجة لما تشهده من دعم حكومي كبير من قِبل الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار فقد أظهرت الأرقام التي أعلنت في ملتقى التجارة الإلكترونية الذي أقيم بالدمام النمو وضخامة سوق المبيعات الإلكترونية في المملكة، حيث بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة الشرقية 2.601 مليون ريال سعودي، وحجم سوق منطقة القصيم 1.635 مليون ريال سعودي.

أما حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض فبلغ 5.925 مليون ريال سعودي، وفي تبوك 509 ملايين ريال، وفي المدينة المنورة 794 مليون ريال سعودي، وفي منطقة مكة المكرمة وجدة 5.927 مليون ريال سعودي، وفي منطقة نجران 214 مليون ريال سعودي، وفي عسير 719 مليون ريال، وفي جازان 1.039 مليون ريال سعودي.

وأكد محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن ملتقى التجارة الإلكترونية جاء لدعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة، لتُسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول إلى عالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، بالإضافة إلى التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين وتأثيرات التقنية على الاقتصاد، فضلاً عن تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في (رؤية المملكة 2030م).

التجارة الإلكترونية ملتقى التجارة الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أكثر من 5 ملايين ريال حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض
سبق

حققت التجارة الإلكترونية في المملكة نتائج وأرقامًا مبهرة، تدل على مدى انتشار مفهوم التجارة الإلكترونية وشيوع ثقافة الشراء "أونلاين"؛ نتيجة لما تشهده من دعم حكومي كبير من قِبل الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار فقد أظهرت الأرقام التي أعلنت في ملتقى التجارة الإلكترونية الذي أقيم بالدمام النمو وضخامة سوق المبيعات الإلكترونية في المملكة، حيث بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة الشرقية 2.601 مليون ريال سعودي، وحجم سوق منطقة القصيم 1.635 مليون ريال سعودي.

أما حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض فبلغ 5.925 مليون ريال سعودي، وفي تبوك 509 ملايين ريال، وفي المدينة المنورة 794 مليون ريال سعودي، وفي منطقة مكة المكرمة وجدة 5.927 مليون ريال سعودي، وفي منطقة نجران 214 مليون ريال سعودي، وفي عسير 719 مليون ريال، وفي جازان 1.039 مليون ريال سعودي.

وأكد محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن ملتقى التجارة الإلكترونية جاء لدعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة، لتُسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول إلى عالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، بالإضافة إلى التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين وتأثيرات التقنية على الاقتصاد، فضلاً عن تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في (رؤية المملكة 2030م).

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
09:31 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
09:38 AM

أكثر من 5 ملايين ريال حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض

نتيجة لما تشهده من دعم حكومي كبير

A A A
خلود غنام - الرياض
0
1,597

حققت التجارة الإلكترونية في المملكة نتائج وأرقامًا مبهرة، تدل على مدى انتشار مفهوم التجارة الإلكترونية وشيوع ثقافة الشراء "أونلاين"؛ نتيجة لما تشهده من دعم حكومي كبير من قِبل الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار فقد أظهرت الأرقام التي أعلنت في ملتقى التجارة الإلكترونية الذي أقيم بالدمام النمو وضخامة سوق المبيعات الإلكترونية في المملكة، حيث بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة الشرقية 2.601 مليون ريال سعودي، وحجم سوق منطقة القصيم 1.635 مليون ريال سعودي.

أما حجم سوق التجارة الإلكترونية في الرياض فبلغ 5.925 مليون ريال سعودي، وفي تبوك 509 ملايين ريال، وفي المدينة المنورة 794 مليون ريال سعودي، وفي منطقة مكة المكرمة وجدة 5.927 مليون ريال سعودي، وفي منطقة نجران 214 مليون ريال سعودي، وفي عسير 719 مليون ريال، وفي جازان 1.039 مليون ريال سعودي.

وأكد محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن ملتقى التجارة الإلكترونية جاء لدعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة، لتُسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول إلى عالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، بالإضافة إلى التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين وتأثيرات التقنية على الاقتصاد، فضلاً عن تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في (رؤية المملكة 2030م).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,239
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,613
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,032

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة