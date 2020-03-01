"بلدية ينبع" تغلق مطعمًا شهيرًا بعد رصد قطة تسللت لمكان إعداد البطاطس

ظهرت تشرب من إناء تجهيز الطعام مما قد يتسبب في نقل الأمراض للزبائن

أغلقت بلدية محافظة ينبع مطعمًا شهيرًا بالمحافظة بعد رصد "قطة" تسللت إلى مكان إعداد البطاطس داخل المطعم، حيث ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تشرب من الإناء المخصص لتحضير البطاطس دون أدنى مسؤولية لما قد تسببه من أمراض لمرتادي المطعم.

وتفصيلاً، أوضحت "البلدية" أنه فورًا تلقى البلاغ قام القسم المختص بالبلدية بالوقوف على الموقع وقامت بإغلاق المنشأة واتخاذ إجراءات صارمة على المنشأة وتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المحل المخالف.