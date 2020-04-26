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ممرضتان في بريطانيا.. أول وفاة توأم بعد إصابتهما بفيروس كورونا

شقيقتهما: لقد قالتا دائمًا إنهما جاءتا معًا إلى العالم وسترحلان معًا

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن الممرضة البريطانية إيما ديفيس توفيت بعد ثلاثة أيام من وفاة شقيقتها التوأم "كاتي"، التي كانت تشاركها مهنة التمريض في مستشفى ساوثهامبتون.
وأشارت إلى أن التوأم عانى من العديد من المشاكل الصحية المتشابهة، ما عرض حياتهما للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.
غيل بايرن، كبير مسؤولي التمريض، قال في رسالة إلى الموظفين: "من البديهي أن يكون هذا مأسويًا لعائلتهما وكل من يعرفهما، لقد كانتا محبوبتين من الجميع".
فيما قالت شقيقتهما زوي: "لقد قالتا دائمًا إنهما جاءتا معًا إلى العالم وسترحلان معًا أيضًا".
"زوي" أضافت: "كل ما أرادتا فعله هو مساعدة الآخرين، منذ أن كانتا صغيرتين ... كانتا تلعبان ألعاب الأطباء والممرضات".

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ممرضتان في بريطانيا.. أول وفاة توأم بعد إصابتهما بفيروس كورونا
سبق

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن الممرضة البريطانية إيما ديفيس توفيت بعد ثلاثة أيام من وفاة شقيقتها التوأم "كاتي"، التي كانت تشاركها مهنة التمريض في مستشفى ساوثهامبتون.
وأشارت إلى أن التوأم عانى من العديد من المشاكل الصحية المتشابهة، ما عرض حياتهما للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.
غيل بايرن، كبير مسؤولي التمريض، قال في رسالة إلى الموظفين: "من البديهي أن يكون هذا مأسويًا لعائلتهما وكل من يعرفهما، لقد كانتا محبوبتين من الجميع".
فيما قالت شقيقتهما زوي: "لقد قالتا دائمًا إنهما جاءتا معًا إلى العالم وسترحلان معًا أيضًا".
"زوي" أضافت: "كل ما أرادتا فعله هو مساعدة الآخرين، منذ أن كانتا صغيرتين ... كانتا تلعبان ألعاب الأطباء والممرضات".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
04:42 PM

ممرضتان في بريطانيا.. أول وفاة توأم بعد إصابتهما بفيروس كورونا

شقيقتهما: لقد قالتا دائمًا إنهما جاءتا معًا إلى العالم وسترحلان معًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,629

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن الممرضة البريطانية إيما ديفيس توفيت بعد ثلاثة أيام من وفاة شقيقتها التوأم "كاتي"، التي كانت تشاركها مهنة التمريض في مستشفى ساوثهامبتون.
وأشارت إلى أن التوأم عانى من العديد من المشاكل الصحية المتشابهة، ما عرض حياتهما للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا.
غيل بايرن، كبير مسؤولي التمريض، قال في رسالة إلى الموظفين: "من البديهي أن يكون هذا مأسويًا لعائلتهما وكل من يعرفهما، لقد كانتا محبوبتين من الجميع".
فيما قالت شقيقتهما زوي: "لقد قالتا دائمًا إنهما جاءتا معًا إلى العالم وسترحلان معًا أيضًا".
"زوي" أضافت: "كل ما أرادتا فعله هو مساعدة الآخرين، منذ أن كانتا صغيرتين ... كانتا تلعبان ألعاب الأطباء والممرضات".

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