"إغاثي الملك سلمان" يسلم المساعدات الطبية المقدمة من المملكة لبنغلاديش

وفقًا لتوجيهات القيادة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال الجائحة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة دكا، المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية في بنغلاديش يحيى بن عبدالرحمن القرني في العاصمة دكا، تسلمها وكيل وزارة الخارجية البنغلاديشية الإضافي لشؤون "كوفيد-19" الدكتور خليل الرحمن.

وحضر التسليم مدير عام إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية البنجلاديشية، برهان الدين، ومن الجانب السعودي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية بالسفارة، أحمد بن حسن الحمدي، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، عبدالفتاح الغربي.

وشملت المساعدات التي تم تسليمها ما يقارب نصف مليون قطعة من المستلزمات الطبية المتنوعة، تضمنت 200 ألف قطعة من كمامات N95، و200 ألف قطعة من الكمامات الطبية، و15 ألف قطعة من المعاطف الطبية الواقية، و65 ألف قطعة من العباءات الواقية أو ثوب الجراحة، و15.550 قطعة من قفازات النتريل.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.