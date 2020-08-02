النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب.. تزايد عدد حالات الشفاء من "كورونا" لأكثر من 18 ألفًا

سجلت أمس 522 إصابة جديدة ليبلغ عدد المصابين فيها 25537

سجلت المغرب 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد المصابين فيها 25537، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 382 بعد الإعلان عن 15 وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب.. تزايد عدد حالات الشفاء من "كورونا" لأكثر من 18 ألفًا
سبق

سجلت المغرب 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد المصابين فيها 25537، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 382 بعد الإعلان عن 15 وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصًا.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:32 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:18 PM

المغرب.. تزايد عدد حالات الشفاء من "كورونا" لأكثر من 18 ألفًا

سجلت أمس 522 إصابة جديدة ليبلغ عدد المصابين فيها 25537

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
174

سجلت المغرب 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد المصابين فيها 25537، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 382 بعد الإعلان عن 15 وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,616
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,349

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة