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أمير حائل يشكر رجل أعمال لمبادرته بإعفاء مستأجرين من إيجار محاله

خلال فترة إغلاقها في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من "كورونا"

أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عن شكره لرجل الأعمال سعود بن عبدالرحمن العجلان على مبادرته بإعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحاله خلال فترة إغلاق المحال في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي التفاصيل، أكد أمير حائل في خطاب شكر، وجَّهه لرجل الأعمال العجلان، أهمية دور رجال الأعمال في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في التكاتف، وتبرز فيها وقفات أبناء هذا الوطن، متطلعًا لوقوف الجميع مع الوطن في هذا الوقت، ومشيدًا بمبادرة "العجلان" تجاه المستأجرين بإعفائهم من الإيجار الشهري لمحاله خلال فترة الإغلاق الاحترازي للمحال التجارية والأنشطة إسهامًا منه في تخفيف الضرر عليهم، واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

حائل أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد سعود العجلان إغلاق المجمعات التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير حائل يشكر رجل أعمال لمبادرته بإعفاء مستأجرين من إيجار محاله
سبق

أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عن شكره لرجل الأعمال سعود بن عبدالرحمن العجلان على مبادرته بإعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحاله خلال فترة إغلاق المحال في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي التفاصيل، أكد أمير حائل في خطاب شكر، وجَّهه لرجل الأعمال العجلان، أهمية دور رجال الأعمال في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في التكاتف، وتبرز فيها وقفات أبناء هذا الوطن، متطلعًا لوقوف الجميع مع الوطن في هذا الوقت، ومشيدًا بمبادرة "العجلان" تجاه المستأجرين بإعفائهم من الإيجار الشهري لمحاله خلال فترة الإغلاق الاحترازي للمحال التجارية والأنشطة إسهامًا منه في تخفيف الضرر عليهم، واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
02:02 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:58 AM

أمير حائل يشكر رجل أعمال لمبادرته بإعفاء مستأجرين من إيجار محاله

خلال فترة إغلاقها في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عن شكره لرجل الأعمال سعود بن عبدالرحمن العجلان على مبادرته بإعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحاله خلال فترة إغلاق المحال في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي التفاصيل، أكد أمير حائل في خطاب شكر، وجَّهه لرجل الأعمال العجلان، أهمية دور رجال الأعمال في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في التكاتف، وتبرز فيها وقفات أبناء هذا الوطن، متطلعًا لوقوف الجميع مع الوطن في هذا الوقت، ومشيدًا بمبادرة "العجلان" تجاه المستأجرين بإعفائهم من الإيجار الشهري لمحاله خلال فترة الإغلاق الاحترازي للمحال التجارية والأنشطة إسهامًا منه في تخفيف الضرر عليهم، واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

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