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انطلاق حملة تثقيفية في بدر الجنوب للتأكيد على أهمية لقاح كورونا

بإشراف إمارة نجران ومشاركة الجهات الحكومية

انطلقت، عصر اليوم الثلاثاء، حملة توعوية تثقيفية للمواطنين والمقيمين، في محافظة بدر الجنوب والمراكز التابعة لها، للتأكيد على أهمية لقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك بإشراف إمارة منطقة نجران، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناء على توجيهات أمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.

واستهدفت الحملة شرح دور اللقاح والاستفادة منه في محاربة هذا الفيروس، والحفاظ على صحة الإنسان الذي توليه حكومة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين كل اهتمام.

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انطلاق حملة تثقيفية في بدر الجنوب للتأكيد على أهمية لقاح كورونا
سبق

انطلقت، عصر اليوم الثلاثاء، حملة توعوية تثقيفية للمواطنين والمقيمين، في محافظة بدر الجنوب والمراكز التابعة لها، للتأكيد على أهمية لقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك بإشراف إمارة منطقة نجران، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناء على توجيهات أمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.

واستهدفت الحملة شرح دور اللقاح والاستفادة منه في محاربة هذا الفيروس، والحفاظ على صحة الإنسان الذي توليه حكومة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين كل اهتمام.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
06:09 PM

انطلاق حملة تثقيفية في بدر الجنوب للتأكيد على أهمية لقاح كورونا

بإشراف إمارة نجران ومشاركة الجهات الحكومية

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بندر آل عوض - نجران
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انطلقت، عصر اليوم الثلاثاء، حملة توعوية تثقيفية للمواطنين والمقيمين، في محافظة بدر الجنوب والمراكز التابعة لها، للتأكيد على أهمية لقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك بإشراف إمارة منطقة نجران، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناء على توجيهات أمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.

واستهدفت الحملة شرح دور اللقاح والاستفادة منه في محاربة هذا الفيروس، والحفاظ على صحة الإنسان الذي توليه حكومة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين كل اهتمام.

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