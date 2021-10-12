وأشار إلى أن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وكشف المركز أن شركة "Microsoft" أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج "Microsoft Edge (Chromium-based)".

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في "Microsoft Edge".

عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-12 أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في "Microsoft Edge". وكشف المركز أن شركة "Microsoft" أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج "Microsoft Edge (Chromium-based)". وأشار إلى أن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443 01:17 PM

عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge التهديدات تمثلت في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات





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أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في "Microsoft Edge".

وكشف المركز أن شركة "Microsoft" أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج "Microsoft Edge (Chromium-based)".

وأشار إلى أن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.