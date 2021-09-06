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بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية

يضم 26 مكتبًا مهيأة كمقرات للشركات الكبرى والوكالات وبموقع استراتيجي

أعلنت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع "برج طريق الملك فهد " كفرصة للمستثمرين بقلب الرياض النابض، والذي يقع على أهم الطرق الحيوية، على طريق الملك فهد وتقاطع طريق الوشم، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 1,256.46 مترًا مربعًا، ويضم بين جنباته مكاتب مميزة مهيأة للوكالات العالمية وبموقع استراتيجي يتوسط الحركة التجارية وبجوار المنشآت الحكومية والخدمية.

وأوضحت "إتقان العقارية" في بيان صحفي لها أن البرج يحتوي على معرض كبير تزيد مساحته على 500 متر مربع و26 مكتباً موزعة على ميزانين وسبعة أدوار وملاحق علوية، حيث تقدر القيمة التأجيرية الحالية بـ 1,054,950 ريالًا، كما سترتفع قيمته التأجيرية بعد اكتمال التأجير إلى 2,300,000 ريال نظراً لاحتوائه على مكاتب وبمساحات متفاوتة تؤهله ليكون مقراً للشركات الكبرى والوكالات التجارية .

كما يميز البرج ويجعله محط الأنظار قصر عمر بنائه الذي لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً وبطرازه المعماري المتواكب مع موقعه، ويقام عليه برجا جوال مؤجران لشركتي الاتصالات السعودية وزين، وتقدر قيمتهما التأجيرية السنوية بـ 220 ألف ريال بعقود طويلة المدى .

ودعت "إتقان العقارية" المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار، للتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و (0539962000)أو الجوال(0500106030)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

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بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية
سبق

أعلنت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع "برج طريق الملك فهد " كفرصة للمستثمرين بقلب الرياض النابض، والذي يقع على أهم الطرق الحيوية، على طريق الملك فهد وتقاطع طريق الوشم، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 1,256.46 مترًا مربعًا، ويضم بين جنباته مكاتب مميزة مهيأة للوكالات العالمية وبموقع استراتيجي يتوسط الحركة التجارية وبجوار المنشآت الحكومية والخدمية.

وأوضحت "إتقان العقارية" في بيان صحفي لها أن البرج يحتوي على معرض كبير تزيد مساحته على 500 متر مربع و26 مكتباً موزعة على ميزانين وسبعة أدوار وملاحق علوية، حيث تقدر القيمة التأجيرية الحالية بـ 1,054,950 ريالًا، كما سترتفع قيمته التأجيرية بعد اكتمال التأجير إلى 2,300,000 ريال نظراً لاحتوائه على مكاتب وبمساحات متفاوتة تؤهله ليكون مقراً للشركات الكبرى والوكالات التجارية .

كما يميز البرج ويجعله محط الأنظار قصر عمر بنائه الذي لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً وبطرازه المعماري المتواكب مع موقعه، ويقام عليه برجا جوال مؤجران لشركتي الاتصالات السعودية وزين، وتقدر قيمتهما التأجيرية السنوية بـ 220 ألف ريال بعقود طويلة المدى .

ودعت "إتقان العقارية" المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار، للتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و (0539962000)أو الجوال(0500106030)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
07:30 PM

بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية

يضم 26 مكتبًا مهيأة كمقرات للشركات الكبرى والوكالات وبموقع استراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع "برج طريق الملك فهد " كفرصة للمستثمرين بقلب الرياض النابض، والذي يقع على أهم الطرق الحيوية، على طريق الملك فهد وتقاطع طريق الوشم، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 1,256.46 مترًا مربعًا، ويضم بين جنباته مكاتب مميزة مهيأة للوكالات العالمية وبموقع استراتيجي يتوسط الحركة التجارية وبجوار المنشآت الحكومية والخدمية.

وأوضحت "إتقان العقارية" في بيان صحفي لها أن البرج يحتوي على معرض كبير تزيد مساحته على 500 متر مربع و26 مكتباً موزعة على ميزانين وسبعة أدوار وملاحق علوية، حيث تقدر القيمة التأجيرية الحالية بـ 1,054,950 ريالًا، كما سترتفع قيمته التأجيرية بعد اكتمال التأجير إلى 2,300,000 ريال نظراً لاحتوائه على مكاتب وبمساحات متفاوتة تؤهله ليكون مقراً للشركات الكبرى والوكالات التجارية .

كما يميز البرج ويجعله محط الأنظار قصر عمر بنائه الذي لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً وبطرازه المعماري المتواكب مع موقعه، ويقام عليه برجا جوال مؤجران لشركتي الاتصالات السعودية وزين، وتقدر قيمتهما التأجيرية السنوية بـ 220 ألف ريال بعقود طويلة المدى .

ودعت "إتقان العقارية" المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار، للتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و (0539962000)أو الجوال(0500106030)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

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