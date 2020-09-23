أكاديمية الجزيرة العالمية تهنئ باليوم الوطني: مسيرة عطاء متميزة

هنأت أكاديمية الجزيرة العالمية، أبناء الوطن وقيادته الرشيدة باليوم الوطني التسعين للمملكة، مؤكدة على متابعة مسيرة الوفاء والولاء لهذا الوطن المعطاء.

ورفع رئيس مجلس الإدارة حمود بن حمد الحمودي، ونيابة عن جميع منسوبي الأكاديمية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال: "يمثل اليوم الوطني لنا نقطة تحول في المسيرة المهنية والوطنية، ونعتبره نقطة انطلاق سنوية ودائمة نحو التميز وإظهار مدى التقدم والنمو والتطور الذي يميز الوطن والمواطن".

وأضاف: أن ذكرى اليوم الوطني عزيزة على أبناء الوطن، وامتداد لسنوات من التطور والإنجازات التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

ولفت "الحمودي" إلى أنه في ظل ما يشهده قطاع التدريب في هذه البلاد المباركة من تطور كبير تشكل أكاديمية الجزيرة العالمية أحد الشركاء المساهمين في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ لما تلعبه من دور حيوي في مجالات التنمية؛ حيث تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات التي تلبي احتياجات سوق العمل من مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والحد من البطالة بين أوساط الشباب.

وتابع قائلًا: "إننا في الشركة وانطلاقاً من مبدأ التميز نعمل خلق تجربة جديدة وتقديم مستوى خدمة غير مسبوقة في مجال التدريب عبر مجموعة برامج مختلفة لجميع فئات المجتمع من أبناء الشهداء وذويهم والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وباقي المجتمع".

وختم حديثه: "في هذه المناسبة نستذكر البطولات والملاحم التي سطرها المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ورجاله الأوفياء في توحيد هذه البلاد المباركة، وإرساء دعائمها، والانطلاق بها إلى معارج التقدم والرقي في مختلف جوانب الحياة"، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.