النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكاديمية الجزيرة العالمية تهنئ باليوم الوطني: مسيرة عطاء متميزة

هنأت أكاديمية الجزيرة العالمية، أبناء الوطن وقيادته الرشيدة باليوم الوطني التسعين للمملكة، مؤكدة على متابعة مسيرة الوفاء والولاء لهذا الوطن المعطاء.

ورفع رئيس مجلس الإدارة حمود بن حمد الحمودي، ونيابة عن جميع منسوبي الأكاديمية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال: "يمثل اليوم الوطني لنا نقطة تحول في المسيرة المهنية والوطنية، ونعتبره نقطة انطلاق سنوية ودائمة نحو التميز وإظهار مدى التقدم والنمو والتطور الذي يميز الوطن والمواطن".

وأضاف: أن ذكرى اليوم الوطني عزيزة على أبناء الوطن، وامتداد لسنوات من التطور والإنجازات التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

ولفت "الحمودي" إلى أنه في ظل ما يشهده قطاع التدريب في هذه البلاد المباركة من تطور كبير تشكل أكاديمية الجزيرة العالمية أحد الشركاء المساهمين في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ لما تلعبه من دور حيوي في مجالات التنمية؛ حيث تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات التي تلبي احتياجات سوق العمل من مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والحد من البطالة بين أوساط الشباب.

وتابع قائلًا: "إننا في الشركة وانطلاقاً من مبدأ التميز نعمل خلق تجربة جديدة وتقديم مستوى خدمة غير مسبوقة في مجال التدريب عبر مجموعة برامج مختلفة لجميع فئات المجتمع من أبناء الشهداء وذويهم والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وباقي المجتمع".

وختم حديثه: "في هذه المناسبة نستذكر البطولات والملاحم التي سطرها المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ورجاله الأوفياء في توحيد هذه البلاد المباركة، وإرساء دعائمها، والانطلاق بها إلى معارج التقدم والرقي في مختلف جوانب الحياة"، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

أكاديمية الجزيرة العالمية اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أكاديمية الجزيرة العالمية تهنئ باليوم الوطني: مسيرة عطاء متميزة
سبق

هنأت أكاديمية الجزيرة العالمية، أبناء الوطن وقيادته الرشيدة باليوم الوطني التسعين للمملكة، مؤكدة على متابعة مسيرة الوفاء والولاء لهذا الوطن المعطاء.

ورفع رئيس مجلس الإدارة حمود بن حمد الحمودي، ونيابة عن جميع منسوبي الأكاديمية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال: "يمثل اليوم الوطني لنا نقطة تحول في المسيرة المهنية والوطنية، ونعتبره نقطة انطلاق سنوية ودائمة نحو التميز وإظهار مدى التقدم والنمو والتطور الذي يميز الوطن والمواطن".

وأضاف: أن ذكرى اليوم الوطني عزيزة على أبناء الوطن، وامتداد لسنوات من التطور والإنجازات التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

ولفت "الحمودي" إلى أنه في ظل ما يشهده قطاع التدريب في هذه البلاد المباركة من تطور كبير تشكل أكاديمية الجزيرة العالمية أحد الشركاء المساهمين في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ لما تلعبه من دور حيوي في مجالات التنمية؛ حيث تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات التي تلبي احتياجات سوق العمل من مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والحد من البطالة بين أوساط الشباب.

وتابع قائلًا: "إننا في الشركة وانطلاقاً من مبدأ التميز نعمل خلق تجربة جديدة وتقديم مستوى خدمة غير مسبوقة في مجال التدريب عبر مجموعة برامج مختلفة لجميع فئات المجتمع من أبناء الشهداء وذويهم والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وباقي المجتمع".

وختم حديثه: "في هذه المناسبة نستذكر البطولات والملاحم التي سطرها المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ورجاله الأوفياء في توحيد هذه البلاد المباركة، وإرساء دعائمها، والانطلاق بها إلى معارج التقدم والرقي في مختلف جوانب الحياة"، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
08:20 PM

أكاديمية الجزيرة العالمية تهنئ باليوم الوطني: مسيرة عطاء متميزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
57

هنأت أكاديمية الجزيرة العالمية، أبناء الوطن وقيادته الرشيدة باليوم الوطني التسعين للمملكة، مؤكدة على متابعة مسيرة الوفاء والولاء لهذا الوطن المعطاء.

ورفع رئيس مجلس الإدارة حمود بن حمد الحمودي، ونيابة عن جميع منسوبي الأكاديمية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال: "يمثل اليوم الوطني لنا نقطة تحول في المسيرة المهنية والوطنية، ونعتبره نقطة انطلاق سنوية ودائمة نحو التميز وإظهار مدى التقدم والنمو والتطور الذي يميز الوطن والمواطن".

وأضاف: أن ذكرى اليوم الوطني عزيزة على أبناء الوطن، وامتداد لسنوات من التطور والإنجازات التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

ولفت "الحمودي" إلى أنه في ظل ما يشهده قطاع التدريب في هذه البلاد المباركة من تطور كبير تشكل أكاديمية الجزيرة العالمية أحد الشركاء المساهمين في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ لما تلعبه من دور حيوي في مجالات التنمية؛ حيث تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات التي تلبي احتياجات سوق العمل من مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والحد من البطالة بين أوساط الشباب.

وتابع قائلًا: "إننا في الشركة وانطلاقاً من مبدأ التميز نعمل خلق تجربة جديدة وتقديم مستوى خدمة غير مسبوقة في مجال التدريب عبر مجموعة برامج مختلفة لجميع فئات المجتمع من أبناء الشهداء وذويهم والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وباقي المجتمع".

وختم حديثه: "في هذه المناسبة نستذكر البطولات والملاحم التي سطرها المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ورجاله الأوفياء في توحيد هذه البلاد المباركة، وإرساء دعائمها، والانطلاق بها إلى معارج التقدم والرقي في مختلف جوانب الحياة"، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,279
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,087
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,004
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,795

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة