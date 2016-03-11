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"الصحة العالمية" تصدر توجيهات لحماية المدارس والأطفال من فيروس كورونا

تتضمن اعتبارات مهمة وقوائم مرجعية عملية ومشورة للسلطات الوطنية والمحلية

أصدرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعية الهلال الأحمر و"اليونيسيف" إرشادات جديدة لحماية الأطفال والمدارس من فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) تتضمن اعتبارات مهمة وقوائم مرجعية عملية للحفاظ على المدارس آمنة، كما تتضمن مشورة موجهة للسلطات الوطنية والمحلية حول كيفية تكييف وتنفيذ خطط الطوارئ للمرافق التعليمية.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنه في حال إغلاق المدارس، تتضمن التوجيهات توصيات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة على تعلم الأطفال، وهذا يعني وجود خطط قوية لدعم أنشطة التعليم المستمر، مثل فرص التعلم الذاتي عبر الإنترنت أو بث المحتوى الأكاديمي عبر الإذاعة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لوصول جميع الأطفال إلى الخدمات الأساسية ويجب أن تتضمن هذه الخطط أيضاً الخطوات اللازمة لإعادة فتح المدارس في نهاية المطاف بشكل آمن.

وأضافت، أنه في حال إبقاء المدارس مفتوحة، فإن التوجيهات تدعو إلى تزويد الأطفال بمعلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم؛ وغسل أيديهم وتنظيف وتعقيم المباني المدرسية، خاصة مرافق المياه والصرف الصحي، وزيادة تدفق الهواء وتحسين التهوية.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية الاتحاد الدولي لجمعية الهلال الأحمر اليونيسيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تصدر توجيهات لحماية المدارس والأطفال من فيروس كورونا
سبق

أصدرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعية الهلال الأحمر و"اليونيسيف" إرشادات جديدة لحماية الأطفال والمدارس من فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) تتضمن اعتبارات مهمة وقوائم مرجعية عملية للحفاظ على المدارس آمنة، كما تتضمن مشورة موجهة للسلطات الوطنية والمحلية حول كيفية تكييف وتنفيذ خطط الطوارئ للمرافق التعليمية.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنه في حال إغلاق المدارس، تتضمن التوجيهات توصيات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة على تعلم الأطفال، وهذا يعني وجود خطط قوية لدعم أنشطة التعليم المستمر، مثل فرص التعلم الذاتي عبر الإنترنت أو بث المحتوى الأكاديمي عبر الإذاعة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لوصول جميع الأطفال إلى الخدمات الأساسية ويجب أن تتضمن هذه الخطط أيضاً الخطوات اللازمة لإعادة فتح المدارس في نهاية المطاف بشكل آمن.

وأضافت، أنه في حال إبقاء المدارس مفتوحة، فإن التوجيهات تدعو إلى تزويد الأطفال بمعلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم؛ وغسل أيديهم وتنظيف وتعقيم المباني المدرسية، خاصة مرافق المياه والصرف الصحي، وزيادة تدفق الهواء وتحسين التهوية.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:10 AM

"الصحة العالمية" تصدر توجيهات لحماية المدارس والأطفال من فيروس كورونا

تتضمن اعتبارات مهمة وقوائم مرجعية عملية ومشورة للسلطات الوطنية والمحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعية الهلال الأحمر و"اليونيسيف" إرشادات جديدة لحماية الأطفال والمدارس من فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) تتضمن اعتبارات مهمة وقوائم مرجعية عملية للحفاظ على المدارس آمنة، كما تتضمن مشورة موجهة للسلطات الوطنية والمحلية حول كيفية تكييف وتنفيذ خطط الطوارئ للمرافق التعليمية.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنه في حال إغلاق المدارس، تتضمن التوجيهات توصيات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة على تعلم الأطفال، وهذا يعني وجود خطط قوية لدعم أنشطة التعليم المستمر، مثل فرص التعلم الذاتي عبر الإنترنت أو بث المحتوى الأكاديمي عبر الإذاعة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لوصول جميع الأطفال إلى الخدمات الأساسية ويجب أن تتضمن هذه الخطط أيضاً الخطوات اللازمة لإعادة فتح المدارس في نهاية المطاف بشكل آمن.

وأضافت، أنه في حال إبقاء المدارس مفتوحة، فإن التوجيهات تدعو إلى تزويد الأطفال بمعلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم؛ وغسل أيديهم وتنظيف وتعقيم المباني المدرسية، خاصة مرافق المياه والصرف الصحي، وزيادة تدفق الهواء وتحسين التهوية.

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