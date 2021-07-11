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"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح

أكد ضرورة استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية

أكد حساب "الصحة_937" أن حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ لقاح كورونا، وبشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة من 38.5 أو أعلى، مؤكدًا أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وقال حساب الصحة إنه "ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري PCR مسجلة في التطبيقات الرسمية"، مشيرًا عند الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح فإنه يتم إعادة جدولة الجرعة الثانية وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وأكد حساب الصحة في معرض رده على أحد المغردين بسؤاله: أخذت الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد وعندي أعراض تحسسية قوية، ليرد حساب الصحة: بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين فايزر أو أسترازينيكا لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما بعد الجرعة الأولى، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

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"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح
سبق

أكد حساب "الصحة_937" أن حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ لقاح كورونا، وبشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة من 38.5 أو أعلى، مؤكدًا أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وقال حساب الصحة إنه "ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري PCR مسجلة في التطبيقات الرسمية"، مشيرًا عند الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح فإنه يتم إعادة جدولة الجرعة الثانية وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وأكد حساب الصحة في معرض رده على أحد المغردين بسؤاله: أخذت الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد وعندي أعراض تحسسية قوية، ليرد حساب الصحة: بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين فايزر أو أسترازينيكا لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما بعد الجرعة الأولى، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
07:24 PM

"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح

أكد ضرورة استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد حساب "الصحة_937" أن حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ لقاح كورونا، وبشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة من 38.5 أو أعلى، مؤكدًا أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وقال حساب الصحة إنه "ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري PCR مسجلة في التطبيقات الرسمية"، مشيرًا عند الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح فإنه يتم إعادة جدولة الجرعة الثانية وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وأكد حساب الصحة في معرض رده على أحد المغردين بسؤاله: أخذت الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد وعندي أعراض تحسسية قوية، ليرد حساب الصحة: بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين فايزر أو أسترازينيكا لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما بعد الجرعة الأولى، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

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