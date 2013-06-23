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منتخب السباحة لذوي الإعاقة يستعد للبطولة الآسيوية.. ونادي جدة يحتفل باللاعبين

تستضيفها البحرين من 1 إلى 10 ديسمبر القادم.. ويتنافس خلالها 800 رياضي

يستعد منتخب شباب السباحة لذوي الإعاقة، للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم، ويتنافس من خلالها 800 رياضي يمثلون أكثر من 20 دولة آسيوية.

وتفصيلاً، قال رئيس اتحاد السباحة للجنة البارالمبية السعودية الدكتور نعيم مهدي، إن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لإبراز مكانة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة وتحقيق ميداليات متقدمة آسيويًا، حيث يجري معسكرًا قويًا خلال هذه الأيام يشهد تدريبات صباحية ومسائية واستعدادات جادة قبل البطولة القارية.

وثمّن "مهدي" الدعم الكبير الذي يجده منتخب الشباب من وزارة الرياضة ممثلة في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشيدًا بدعمه اللامحدود لهذه الفئة للمشاركة وتحقيق بطولات عالمية لذوي الإعاقة.

وابتهاجًا بوجود منتخب الشباب في جدة، أقام نادي جدة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع ديوان ريزيدنس احتفالية للاعبين بمشاركة عددٍ من الإعلاميين والمهتمين، وأبدى رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور راشد بن زومة، سعادته بتكريم المنتخب السعودي نظير إنجازاته المتعددة في المحافل الدولي، معربًا عن شكره وتقديره لمبادرة مجموعة ديوان ريزيدنس في استضافة الفعالية.

واعتبر معن الحربي مدير المجموعة الفندقية أن المشاركة في الاحتفال بالمنتخب تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها المجموعة في هذا المجال، معربًا عن شكره لنادي جدة لذوي الإعاقة على التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المجتمعية.

وأكد قائد الفريق الكابتن فايز باطهف أن مشاركة فريق توب ون للدراجات النارية في اللقاء لأبطال المنتخب السعودي للسباحة لذوي الإعاقة يهدف إلى رسم البسمة وإدخال البهجة على وجه هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منتخب السباحة لذوي الإعاقة يستعد للبطولة الآسيوية.. ونادي جدة يحتفل باللاعبين
سبق

يستعد منتخب شباب السباحة لذوي الإعاقة، للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم، ويتنافس من خلالها 800 رياضي يمثلون أكثر من 20 دولة آسيوية.

وتفصيلاً، قال رئيس اتحاد السباحة للجنة البارالمبية السعودية الدكتور نعيم مهدي، إن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لإبراز مكانة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة وتحقيق ميداليات متقدمة آسيويًا، حيث يجري معسكرًا قويًا خلال هذه الأيام يشهد تدريبات صباحية ومسائية واستعدادات جادة قبل البطولة القارية.

وثمّن "مهدي" الدعم الكبير الذي يجده منتخب الشباب من وزارة الرياضة ممثلة في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشيدًا بدعمه اللامحدود لهذه الفئة للمشاركة وتحقيق بطولات عالمية لذوي الإعاقة.

وابتهاجًا بوجود منتخب الشباب في جدة، أقام نادي جدة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع ديوان ريزيدنس احتفالية للاعبين بمشاركة عددٍ من الإعلاميين والمهتمين، وأبدى رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور راشد بن زومة، سعادته بتكريم المنتخب السعودي نظير إنجازاته المتعددة في المحافل الدولي، معربًا عن شكره وتقديره لمبادرة مجموعة ديوان ريزيدنس في استضافة الفعالية.

واعتبر معن الحربي مدير المجموعة الفندقية أن المشاركة في الاحتفال بالمنتخب تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها المجموعة في هذا المجال، معربًا عن شكره لنادي جدة لذوي الإعاقة على التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المجتمعية.

وأكد قائد الفريق الكابتن فايز باطهف أن مشاركة فريق توب ون للدراجات النارية في اللقاء لأبطال المنتخب السعودي للسباحة لذوي الإعاقة يهدف إلى رسم البسمة وإدخال البهجة على وجه هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
09:24 PM

منتخب السباحة لذوي الإعاقة يستعد للبطولة الآسيوية.. ونادي جدة يحتفل باللاعبين

تستضيفها البحرين من 1 إلى 10 ديسمبر القادم.. ويتنافس خلالها 800 رياضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستعد منتخب شباب السباحة لذوي الإعاقة، للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم، ويتنافس من خلالها 800 رياضي يمثلون أكثر من 20 دولة آسيوية.

وتفصيلاً، قال رئيس اتحاد السباحة للجنة البارالمبية السعودية الدكتور نعيم مهدي، إن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لإبراز مكانة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة وتحقيق ميداليات متقدمة آسيويًا، حيث يجري معسكرًا قويًا خلال هذه الأيام يشهد تدريبات صباحية ومسائية واستعدادات جادة قبل البطولة القارية.

وثمّن "مهدي" الدعم الكبير الذي يجده منتخب الشباب من وزارة الرياضة ممثلة في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشيدًا بدعمه اللامحدود لهذه الفئة للمشاركة وتحقيق بطولات عالمية لذوي الإعاقة.

وابتهاجًا بوجود منتخب الشباب في جدة، أقام نادي جدة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع ديوان ريزيدنس احتفالية للاعبين بمشاركة عددٍ من الإعلاميين والمهتمين، وأبدى رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور راشد بن زومة، سعادته بتكريم المنتخب السعودي نظير إنجازاته المتعددة في المحافل الدولي، معربًا عن شكره وتقديره لمبادرة مجموعة ديوان ريزيدنس في استضافة الفعالية.

واعتبر معن الحربي مدير المجموعة الفندقية أن المشاركة في الاحتفال بالمنتخب تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها المجموعة في هذا المجال، معربًا عن شكره لنادي جدة لذوي الإعاقة على التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المجتمعية.

وأكد قائد الفريق الكابتن فايز باطهف أن مشاركة فريق توب ون للدراجات النارية في اللقاء لأبطال المنتخب السعودي للسباحة لذوي الإعاقة يهدف إلى رسم البسمة وإدخال البهجة على وجه هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

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