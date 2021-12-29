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هذا ما طلبه "أليكسا" من طفلة وكاد يتسبّب في موتها.. الأم تنشر الصورة و"أمازون" تتدخّل

عمرها 10 سنوات وطلبت من المساعد الصوتي أن يقترح لها تحدياً.. فكان الاقتراح الصادم

كانت طفلة، بعمر 10 سنوات، قد طلبت من "أليكسا" اقتراح تحدٍ تقوم به، فأبلغتها بوضع قطعة نقود معدنية على شوكتَي شاحن كهربائي أُدخل نصفها في مقبس للكهرباء، أي أن جزءاً منها سيكون مكشوفاً؛ مما يعرّضها لصدمة كهربائية -وفق والدتها- التي نشرت صورة المحادثة بينهما على تويتر.

وقالت "أمازون"، في بيان، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بمجرد أن علمنا بهذا الخطأ، اتخذنا إجراءً سريعاً لإصلاحه".

وهذا التحدّي الخطير المعروف باسم "تحدي البنس" انتشر على موقع "تيك توك" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى منذ أكثر من عام، وفق "بي بي سي".

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هذا ما طلبه "أليكسا" من طفلة وكاد يتسبّب في موتها.. الأم تنشر الصورة و"أمازون" تتدخّل
سبق

كانت طفلة، بعمر 10 سنوات، قد طلبت من "أليكسا" اقتراح تحدٍ تقوم به، فأبلغتها بوضع قطعة نقود معدنية على شوكتَي شاحن كهربائي أُدخل نصفها في مقبس للكهرباء، أي أن جزءاً منها سيكون مكشوفاً؛ مما يعرّضها لصدمة كهربائية -وفق والدتها- التي نشرت صورة المحادثة بينهما على تويتر.

وقالت "أمازون"، في بيان، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بمجرد أن علمنا بهذا الخطأ، اتخذنا إجراءً سريعاً لإصلاحه".

وهذا التحدّي الخطير المعروف باسم "تحدي البنس" انتشر على موقع "تيك توك" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى منذ أكثر من عام، وفق "بي بي سي".

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
11:05 AM

هذا ما طلبه "أليكسا" من طفلة وكاد يتسبّب في موتها.. الأم تنشر الصورة و"أمازون" تتدخّل

عمرها 10 سنوات وطلبت من المساعد الصوتي أن يقترح لها تحدياً.. فكان الاقتراح الصادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كانت طفلة، بعمر 10 سنوات، قد طلبت من "أليكسا" اقتراح تحدٍ تقوم به، فأبلغتها بوضع قطعة نقود معدنية على شوكتَي شاحن كهربائي أُدخل نصفها في مقبس للكهرباء، أي أن جزءاً منها سيكون مكشوفاً؛ مما يعرّضها لصدمة كهربائية -وفق والدتها- التي نشرت صورة المحادثة بينهما على تويتر.

وقالت "أمازون"، في بيان، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بمجرد أن علمنا بهذا الخطأ، اتخذنا إجراءً سريعاً لإصلاحه".

وهذا التحدّي الخطير المعروف باسم "تحدي البنس" انتشر على موقع "تيك توك" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى منذ أكثر من عام، وفق "بي بي سي".

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20 أكتوبر
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