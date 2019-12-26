النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد ما لم تره من قَبْل.. "كسوف الشمس" في سماء الهفوف

عدسة "بجاش" رصدت.. وتحدث لـ"سبق" عن انطباعاته

رصدت عدسة المصور يوسف بجّاش، لحظات كسوف الشمس في سماء الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وهي أكثر مدن المملكة التي شهدت كسوفاً حلقياً نادراً، حيث إنه مع الابتعاد عن الهفوف تتراجع نسبة الكسوف، بحسب الفلكيين.

وقال "بجّاش" لـ"سبق" واصفاً رحلته من مكة المكرمة إلى الأحساء لرصد حالة كسوف الشمس: الحمد لله اليوم تم تصوير كسوف الشمس الحلقي من منطقة الأحساء وتحديداً في منطقة الطرف -منطقة جبل الأربع- حيث تم التخطيط لهذه الرحلة من ذي قبل، وتم تحديد الموقع منذ ما يقارب أسبوعين، واختيار منطقة الهفوف؛ لأنها منطقة الكسوف الحلقي التام للشمس.

وأضاف: استعددت لهذه الرحلة وحجزت وسيلة المواصلات، وقد صلت قبل الكسوف بيومين، وتم التأكد من نقطة التصوير وملاحظة أي ظرف من شأنه إعاقة التصوير، والحمد لله تم تحديد نقطة التصوير بنجاح، واليوم الثاني عملت اختباراً للتصوير، وقمت بتصوير شروق شمس أمس الأربعاء بشكل طبيعي من خلف جبل الأربع، وأشرقت الشمس في نفس المكان المراد.

وأردف: بدأ الاستعداد للحظة الحاسمة لحظة كسوف الشمس الحلقي في اليوم التالي وهو اليوم الخميس، حيث وصلنا منطقة جبل الأربع فجراً، وتم تثبيت الكاميرا، والاستعداد للتصوير، وقد امتلأ المكان وتجمهر الناس من متابعين ومن فلكيين ومن مصورين فوتوغرافيين، وبدأنا التصوير قبل شروق الشمس بدقيقتين.

وتابع: طلعت الشمس في حالة كسوف، وتقريباً بعد 12 دقيقة من شروق الشمس أي عند الساعة 6:36 ص، إذ كانت الشمس في نقطة الاكتمال لكسوف الشمس الحلقي وظهرت وكأنها حلقة نارية.

وقال "بجّاش": كان المنظر مهيباً، ويدعو للتفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والحكمة من حدوث الكسوف، وعلى كل حال خرجنا بنتائج طيبة أنا وزملائي وكل المتابعين من داخل وخارج المنطقة لهذا الحدث الكوني النادر كسوف الشمس الحلقي.

وكانت سماء المملكة قد شهدت صباح اليوم كسوفاً حلقياً نادراً للشمس بدأ من الساعة 5:30 وانتهى عند 7:45 صباحاً، وسط تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها.

كسوف الشمس كسوف حلقي للشمس سماء الهفوف محافظة الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد ما لم تره من قَبْل.. "كسوف الشمس" في سماء الهفوف
سبق

رصدت عدسة المصور يوسف بجّاش، لحظات كسوف الشمس في سماء الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وهي أكثر مدن المملكة التي شهدت كسوفاً حلقياً نادراً، حيث إنه مع الابتعاد عن الهفوف تتراجع نسبة الكسوف، بحسب الفلكيين.

وقال "بجّاش" لـ"سبق" واصفاً رحلته من مكة المكرمة إلى الأحساء لرصد حالة كسوف الشمس: الحمد لله اليوم تم تصوير كسوف الشمس الحلقي من منطقة الأحساء وتحديداً في منطقة الطرف -منطقة جبل الأربع- حيث تم التخطيط لهذه الرحلة من ذي قبل، وتم تحديد الموقع منذ ما يقارب أسبوعين، واختيار منطقة الهفوف؛ لأنها منطقة الكسوف الحلقي التام للشمس.

وأضاف: استعددت لهذه الرحلة وحجزت وسيلة المواصلات، وقد صلت قبل الكسوف بيومين، وتم التأكد من نقطة التصوير وملاحظة أي ظرف من شأنه إعاقة التصوير، والحمد لله تم تحديد نقطة التصوير بنجاح، واليوم الثاني عملت اختباراً للتصوير، وقمت بتصوير شروق شمس أمس الأربعاء بشكل طبيعي من خلف جبل الأربع، وأشرقت الشمس في نفس المكان المراد.

وأردف: بدأ الاستعداد للحظة الحاسمة لحظة كسوف الشمس الحلقي في اليوم التالي وهو اليوم الخميس، حيث وصلنا منطقة جبل الأربع فجراً، وتم تثبيت الكاميرا، والاستعداد للتصوير، وقد امتلأ المكان وتجمهر الناس من متابعين ومن فلكيين ومن مصورين فوتوغرافيين، وبدأنا التصوير قبل شروق الشمس بدقيقتين.

وتابع: طلعت الشمس في حالة كسوف، وتقريباً بعد 12 دقيقة من شروق الشمس أي عند الساعة 6:36 ص، إذ كانت الشمس في نقطة الاكتمال لكسوف الشمس الحلقي وظهرت وكأنها حلقة نارية.

وقال "بجّاش": كان المنظر مهيباً، ويدعو للتفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والحكمة من حدوث الكسوف، وعلى كل حال خرجنا بنتائج طيبة أنا وزملائي وكل المتابعين من داخل وخارج المنطقة لهذا الحدث الكوني النادر كسوف الشمس الحلقي.

وكانت سماء المملكة قد شهدت صباح اليوم كسوفاً حلقياً نادراً للشمس بدأ من الساعة 5:30 وانتهى عند 7:45 صباحاً، وسط تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
12:33 PM

شاهد ما لم تره من قَبْل.. "كسوف الشمس" في سماء الهفوف

عدسة "بجاش" رصدت.. وتحدث لـ"سبق" عن انطباعاته

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
7,646

رصدت عدسة المصور يوسف بجّاش، لحظات كسوف الشمس في سماء الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وهي أكثر مدن المملكة التي شهدت كسوفاً حلقياً نادراً، حيث إنه مع الابتعاد عن الهفوف تتراجع نسبة الكسوف، بحسب الفلكيين.

وقال "بجّاش" لـ"سبق" واصفاً رحلته من مكة المكرمة إلى الأحساء لرصد حالة كسوف الشمس: الحمد لله اليوم تم تصوير كسوف الشمس الحلقي من منطقة الأحساء وتحديداً في منطقة الطرف -منطقة جبل الأربع- حيث تم التخطيط لهذه الرحلة من ذي قبل، وتم تحديد الموقع منذ ما يقارب أسبوعين، واختيار منطقة الهفوف؛ لأنها منطقة الكسوف الحلقي التام للشمس.

وأضاف: استعددت لهذه الرحلة وحجزت وسيلة المواصلات، وقد صلت قبل الكسوف بيومين، وتم التأكد من نقطة التصوير وملاحظة أي ظرف من شأنه إعاقة التصوير، والحمد لله تم تحديد نقطة التصوير بنجاح، واليوم الثاني عملت اختباراً للتصوير، وقمت بتصوير شروق شمس أمس الأربعاء بشكل طبيعي من خلف جبل الأربع، وأشرقت الشمس في نفس المكان المراد.

وأردف: بدأ الاستعداد للحظة الحاسمة لحظة كسوف الشمس الحلقي في اليوم التالي وهو اليوم الخميس، حيث وصلنا منطقة جبل الأربع فجراً، وتم تثبيت الكاميرا، والاستعداد للتصوير، وقد امتلأ المكان وتجمهر الناس من متابعين ومن فلكيين ومن مصورين فوتوغرافيين، وبدأنا التصوير قبل شروق الشمس بدقيقتين.

وتابع: طلعت الشمس في حالة كسوف، وتقريباً بعد 12 دقيقة من شروق الشمس أي عند الساعة 6:36 ص، إذ كانت الشمس في نقطة الاكتمال لكسوف الشمس الحلقي وظهرت وكأنها حلقة نارية.

وقال "بجّاش": كان المنظر مهيباً، ويدعو للتفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والحكمة من حدوث الكسوف، وعلى كل حال خرجنا بنتائج طيبة أنا وزملائي وكل المتابعين من داخل وخارج المنطقة لهذا الحدث الكوني النادر كسوف الشمس الحلقي.

وكانت سماء المملكة قد شهدت صباح اليوم كسوفاً حلقياً نادراً للشمس بدأ من الساعة 5:30 وانتهى عند 7:45 صباحاً، وسط تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,853
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,504
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,869
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,386

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة