قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم
الرئيس قدم الشكر للأمير خالد بن فهد
رفع رئيس نادي النصر صفوان السويكت ،شكره وتقديره لعضو شرف النصر ( الداعم الأزلي ) الأمير خالد بن فهد ، والذي تكفل بصفقة انتقال (لاعب الوسط - الدولي) عبدالفتاح عسيري (القادم من الأهلي)، لينضم إلى كتيبة النصرلمدة 3 مواسم.
وقال السويكت مغردًا عبر حسابه في " تويتر" تجاه الأمير خالد بن فهد :"حروف اللغة لاتكفي للشكر".
ولم يفصح النادي العاصمي عن قيمة الصفقة المالية بينه وابن الـ 26 عامًا القادم من النادي الأهلي.
قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-17
رفع رئيس نادي النصر صفوان السويكت ،شكره وتقديره لعضو شرف النصر ( الداعم الأزلي ) الأمير خالد بن فهد ، والذي تكفل بصفقة انتقال (لاعب الوسط - الدولي) عبدالفتاح عسيري (القادم من الأهلي)، لينضم إلى كتيبة النصرلمدة 3 مواسم.
وقال السويكت مغردًا عبر حسابه في " تويتر" تجاه الأمير خالد بن فهد :"حروف اللغة لاتكفي للشكر".
ولم يفصح النادي العاصمي عن قيمة الصفقة المالية بينه وابن الـ 26 عامًا القادم من النادي الأهلي.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:19 AM
قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم
رفع رئيس نادي النصر صفوان السويكت ،شكره وتقديره لعضو شرف النصر ( الداعم الأزلي ) الأمير خالد بن فهد ، والذي تكفل بصفقة انتقال (لاعب الوسط - الدولي) عبدالفتاح عسيري (القادم من الأهلي)، لينضم إلى كتيبة النصرلمدة 3 مواسم.
وقال السويكت مغردًا عبر حسابه في " تويتر" تجاه الأمير خالد بن فهد :"حروف اللغة لاتكفي للشكر".
ولم يفصح النادي العاصمي عن قيمة الصفقة المالية بينه وابن الـ 26 عامًا القادم من النادي الأهلي.